Пожилые люди за компьютером. Фото: Magnific

В ноябре 2026 года украинские компании активно ищут на работу людей пенсионного возраста, предлагая стабильный доход и различные льготы. Чаще всего публикуются вакансии дворников, продавцов, комплектовщиков и кладовщиков, где иногда не требуется наличие предыдущего опыта. В зависимости от места и региона таким работникам готовы платить от 22 000 до более 40 000 грн.

Об этом свидетельствует информация украинского кадрового портала Robota.ua, передают Новини.LIVE.

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Работа с зарплатой до 22 000 грн для тех, кому 60+

Среди последних самых популярных предложений на сайте: вакансии водителей, дворников, продавцов, кладовщиков и комплектовщиков с умеренной нагрузкой.

В частности, за работу кладовщиком такие сотрудники могут рассчитывать на заработную плату, которая может достигать 22 000 грн. Так, в Киеве одна из компаний в сфере разработки программного обеспечения и платежных решений для самообслуживания ищет сотрудника для ведения учета (работа с базой данных оборудования, прием, выдача, остатки оборудования) на главном складе, в отделе сервисного обслуживания и сервисном центре.

Также есть возможность принять участие в тестировании оборудования и дополнительно получать до 10 000 грн ежемесячно. Работодатель уверяет, что приглашает специалистов с практическим опытом, в том числе пенсионеров.

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"Возраст не имеет значения — будем рады специалистам с практическим опытом, в том числе пенсионерам", — сообщили в компании.

Работа дворником с зарплатой до 23 500 грн

Также на зарплату от 18 870 до 23 500 грн приглашают пенсионеров на работу дворником в один из современных жилых комплексов. Рабочие дни будут приходиться на понедельник–пятницу с 07:00 до 15:00, а также на субботу (неполный рабочий день). В ежедневные обязанности будет входить поддержание порядка и чистоты на закрепленном участке. Работодатель обещает официальное трудоустройство: оформление с первого дня, оплата отпусков и больничных.

"Рады пригласить кандидатов любого возраста, пенсионеров, внутренне перемещенных лиц и людей с инвалидностью", — говорится в сообщении.

Работа охранником с доходом до 30 000 грн

На работу в охранную команду в Киеве также готовы принять пенсионеров. Одна из компаний, которая более 20 лет занимается охраной супермаркетов, ищет сотрудников с зарплатой от 26 000 до 30 000 грн.

Предусматривается посменный график работы с 8:00 до 22:00. Работодатель обещает общежитие для сотрудников, обучение, если нет опыта работы в сфере охраны.

"Опыт работы не обязателен — готовы обучать и поддерживать. Приглашаем кандидатов разного возраста — студентов, пенсионеров, людей без опыта", — говорится в сообщении.

Работа грузчиком с зарплатой до 38 000 грн

Также в столице на работу грузчиком в почтовую компанию приглашают людей старшего возраста. Работодатель гарантирует "белую" заработную плату от 30 000 до 38 000 грн, оплачиваемые больничные, 24 календарных дня отпуска, медицинское страхование и отсрочку для военнообязанных, а также обучение.

"Не хочешь сидеть дома, ожидая звонка от внуков? Мы — работодатель, который поможет тебе получить удовольствие от работы и общения, почувствовать стабильность и заботу, а также обеспечить заработок даже в трудные времена", — добавили в компании.

Работа комплектовщиком с зарплатой 40 000 грн

Еще одна столичная компания, специализирующаяся на изготовлении мебели, столярных изделий и интерьеров из дерева по индивидуальным проектам, приглашает на работу комплектовщиком граждан любого возраста. Зарплату обещают от 35 000 до 40 000 грн, гарантируют официальное трудоустройство, обучение на рабочем месте, при необходимости — предоставление жилья.

График работы: понедельник–пятница, с 8:30 до 17:00. В обязанности будет входить комплектование деталей и тары по заказам, проверка количества и качества деталей, контроль наличия материалов.

"Готовы рассмотреть кандидатуры студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов", — заверил работодатель.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине штукатуры могут зарабатывать до 85 000 грн в месяц. Кроме того, высокие доходы в Украине предлагаются не только работникам IT-сферы или офисным специалистам — значительные суммы могут получать стоматологи, строители, дальнобойщики, рихтовщики и технологи.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что зарплаты некоторых работников выросли на 80%. Больше всего увеличились доходы авторов текстов, работников парковок и специалистов по информационной безопасности. В то же время по некоторым профессиям оплата труда за год, напротив, существенно снизилась.