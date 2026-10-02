Зарплаты в октябре: кого ищут на работу с доходом от 45 000 грн

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года на рынке труда Украины средняя заработная плата составляет 30 200 грн. За последний год она выросла на несколько тысяч гривен: в частности, в начале года этот показатель составлял 27 500 грн. В то же время для ряда профессий работодатели гарантируют более высокую заработную плату, которая может начинаться от 45 000 грн.

О том, кому предлагают больший уровень зарплат, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кого в Украине ищут со средней зарплатой от 45 000 грн

По информации портала по поиску работы Work.ua, в 2026 году работодатели в вакансиях активно повышали финансовую мотивацию сотрудников. В частности, в списке: SEO-специалисты, инженеры-программисты, адвокаты, шиномонтажники. На некоторых специалистов наблюдался повышенный спрос, а зарплаты для целого ряда профессий превышали в среднем 45 000 грн.

В октябре на такую сумму могут рассчитывать SEO-специалисты. В этом году им платят на 29% больше, чем в октябре прошлого года, когда такие специалисты могли рассчитывать на 35 000 грн. Показатель определен на основе 203 вакансий, размещенных на Work.ua за последние три месяца.

Также зарплату в 45 000 грн предлагают в Украине по вакансиям "Инженер-конструктор". Показатель на 20% превышает прошлогодний, когда таким специалистам предлагали 37 500 грн. За последние два месяца размер зарплаты для сотрудников, занимающихся разработкой и проектированием новых технических изделий, механизмов, деталей, приборов или зданий, не изменился, а в начале года таким специалистам платили 40 000 грн.

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Кроме того, до 45 000 грн выросла средняя заработная плата адвокатов. Это на 29% больше по сравнению с октябрем 2025 года. Среднюю сумму зарплаты рассчитали на основе 235 имеющихся вакансий, размещенных за три месяца. В прошлом году специалистам, занимающимся оказанием правовой помощи, платили в среднем 35 000 грн.

Также в перечень профессий, у которых за последний год заработная плата выросла до более 45 000 грн, вошли:

Аналитики 1C — 45 000 грн (+50%); Электронщики — 45 000 грн (+20%); Дерматологи — 47 500 грн (+12%); Шиномонтажники — 47 500 грн (+36%); Измерители — 47 500 грн (+19%); Монтажники — 47 500 грн (+36%).

Как изменилась средняя зарплата в Украине за год

По данным кадрового портала, в октябре 2026 года в Украине средняя зарплата по вакансиям составляет 30 200 грн. За последний месяц сумма выросла на 200 грн: в августе выплата была равна 30 000 грн, а в начале января составляла 27 500 грн.

Данные о средней зарплате. Источник: Work.ua

За последний год средняя заработная плата выросла: в прошлом году украинским работникам платили 26 300 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по данным другого кадрового портала, в списке самых популярных профессий среди всех сфер были продавцы-консультанты — 8 % от общего числа, водители — 4 %, бухгалтеры — 4 %, повара/шеф-повара — 3% и медперсонал — 3%. В то же время чаще всего на портале ищут работу женщины — 60%.

Еще Новини.LIVE писали, что в октябре этого года минимальный оклад государственного служащего составит 8 300 грн, а максимальный должностной оклад достигнет почти 125 000 грн. Также предусмотрены премии в размере 30% от оклада и новые доплаты за продвижение международных инициатив.