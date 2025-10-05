В Ощадбанке предупредили, кому вскоре грозит блокировка средств

Некоторым клиентам Ощадбанка заблокируют средства — кто в списке
В Украине некоторым клиентам "Ощадбанка" грозит блокировка средств на платежных картах. Известно, когда могут применить соответствующие ограничения и что необходимо сделать во избежание такого развития событий.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства №299.
Кому грозит блокировка средств в Ощадбанке
Речь идет о нормах постановления Кабинета министров "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания)", согласно которым части клиентов банка будет закрыт доступ к средствам с января следующего года. Требование коснется тех, кто получает на карты пенсии и социальные выплаты. А именно:
- Граждан, которые временно проживают за границей.
- Лиц, которые не покидали оккупированные территории.
- Граждан, которые выехали на подконтрольные Украине территории.
Что необходимо сделать для избежания блокировки денег
Согласно требованиям, вышеуказанные категории граждан обязаны:
- пройти до конца 2025 года процедуру физической идентификации;
- подать в терорган ПФУ уведомление о неполучении выплат от РФ.
Для этого доступны следующие способы:
- обращение в сервисный центр Пенсионного фонда;
- подача запроса через портал е-услуг ПФУ в личном кабинете;
- идентификация по видеоконференцсвязи с работником ПФУ;
- обращение в зарубежное диппредставительство Украины, где должны прислать соответствующие документы заказным почтовым отправлением в ПФУ;
- идентификация в отделении Ощадбанка.
Подать сообщение об отсутствии выплат от РФ можно также через электронные сервисы Пенсионного фонда.
Согласно постановлению, если граждане не пройдут физическую идентификацию и не сообщат об отсутствии выплат до 31 декабря включительно, выплату пенсии или соцпомощи прекратят с января 2026 года.
