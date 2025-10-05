В Ощадбанке предупредили, кому вскоре грозит блокировка средств

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторым клиентам "Ощадбанка" грозит блокировка средств на платежных картах. Известно, когда могут применить соответствующие ограничения и что необходимо сделать во избежание такого развития событий.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на постановление правительства №299.

Кому грозит блокировка средств в Ощадбанке

Речь идет о нормах постановления Кабинета министров "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания)", согласно которым части клиентов банка будет закрыт доступ к средствам с января следующего года. Требование коснется тех, кто получает на карты пенсии и социальные выплаты. А именно:

Граждан, которые временно проживают за границей. Лиц, которые не покидали оккупированные территории. Граждан, которые выехали на подконтрольные Украине территории.

Что необходимо сделать для избежания блокировки денег

Согласно требованиям, вышеуказанные категории граждан обязаны:

пройти до конца 2025 года процедуру физической идентификации;

подать в терорган ПФУ уведомление о неполучении выплат от РФ.



Для этого доступны следующие способы:

обращение в сервисный центр Пенсионного фонда;

подача запроса через портал е-услуг ПФУ в личном кабинете;

идентификация по видеоконференцсвязи с работником ПФУ;

обращение в зарубежное диппредставительство Украины, где должны прислать соответствующие документы заказным почтовым отправлением в ПФУ;

идентификация в отделении Ощадбанка.

Подать сообщение об отсутствии выплат от РФ можно также через электронные сервисы Пенсионного фонда.

Согласно постановлению, если граждане не пройдут физическую идентификацию и не сообщат об отсутствии выплат до 31 декабря включительно, выплату пенсии или соцпомощи прекратят с января 2026 года.

