В Ощадбанке можно заказать визит в отделение без очереди — что нужно знать

Клиенты Ощадбанка могут избежать очередей — что стоит знать
Клиентам госфинучреждения "Ощадбанк" доступны различные варианты обращений к представителям банка, в частности предоставлена возможность посещать отделение без очереди для необходимости получения определенных услуг. Для этого необходимо забронировать визит на официальном портале банка.
Об этом говорится в информации пресс-службы финучреждения.
Что стоит знать о вариантах обращений в Ощадбанк
По данным банка, все без исключения клиенты, независимо от того, какими услугами пользуются, имеют возможность обращаться в банк с вопросами через ряд каналов коммуникации:
- направив электронное письмо на электронный адрес Ощадбанка;
- написав на страницах банка в социальных сетях;
- направив письменное обращение на почтовый адрес Ощадбанка: 01001, г. Киев, ул. Госпитальная, 12 г;
- заполнив форму "Обратная связь" на сайте финучреждения;
- передав письменно или устно обращение во время личного приема у руководителя регионального управления;
- отсканировав QR-код во время обращения в отделение;
- позвонив в контакт-центр Ощадбанка: 0800210800;
- отправив электронное обращение в системе "Мобильный Ощад" в форме "Обратная связь".
Относительно сроков рассмотрения обращений граждан, то, согласно закону "Об обращениях граждан", это должно происходить безотлагательно, однако не позднее 15 дней с даты получения (речь идет о тех, которые не требуют дополнительного изучения). Общая продолжительность рассмотрения обращений не может превышать одного месяца с даты получения.
Как заказать визит в отделение Ощадбанка без очереди
Также граждане могут контактировать с представителями Ощадбанка, заказав визит в банковское отделение без очереди. Для этого на официальном портале необходимо указать, какой услугой хочет воспользоваться клиент:
- оформить депозит;
- взять кредит;
- открыть карту;
- оформить другие продукты.
После этого для назначения визита на оформление услуги необходимо ввести собственные данные: фамилию и имя, мобильный телефон и электронную почту.
Напомним, клиенты Ощадбанка могут получить шанс на подарок. Такая возможность доступна исключительно новым пользователям услуг банка, если впервые откроют карту.
Еще мы сообщали, что в Ощадбанке объяснили, что побуждает закрывать банковские отделения в регионах. Там отметили, что на решение влияет ряд факторов, поэтому банк взвешенно подходит к соответствующему вопросу.
