Клиенты Ощадбанка могут избежать очередей — что стоит знать

Клиенты Ощадбанка могут избежать очередей — что стоит знать

Дата публикации 17 октября 2025 06:01
обновлено: 06:01
В Ощадбанке можно заказать визит в отделение без очереди — что нужно знать
Люди возле банковского отделения. Фото: Новини.LIVE

Клиентам госфинучреждения "Ощадбанк" доступны различные варианты обращений к представителям банка, в частности предоставлена возможность посещать отделение без очереди для необходимости получения определенных услуг. Для этого необходимо забронировать визит на официальном портале банка.

Об этом говорится в информации пресс-службы финучреждения.

Читайте также:

Что стоит знать о вариантах обращений в Ощадбанк

По данным банка, все без исключения клиенты, независимо от того, какими услугами пользуются, имеют возможность обращаться в банк с вопросами через ряд каналов коммуникации:

  • направив электронное письмо на электронный адрес Ощадбанка;
  • написав на страницах банка в социальных сетях;
  • направив письменное обращение на почтовый адрес Ощадбанка: 01001, г. Киев, ул. Госпитальная, 12 г;
  • заполнив форму "Обратная связь" на сайте финучреждения;
  • передав письменно или устно обращение во время личного приема у руководителя регионального управления;
  • отсканировав QR-код во время обращения в отделение;
  • позвонив в контакт-центр Ощадбанка: 0800210800;
  • отправив электронное обращение в системе "Мобильный Ощад" в форме "Обратная связь".

Относительно сроков рассмотрения обращений граждан, то, согласно закону "Об обращениях граждан", это должно происходить безотлагательно, однако не позднее 15 дней с даты получения (речь идет о тех, которые не требуют дополнительного изучения). Общая продолжительность рассмотрения обращений не может превышать одного месяца с даты получения.

Как заказать визит в отделение Ощадбанка без очереди

Также граждане могут контактировать с представителями Ощадбанка, заказав визит в банковское отделение без очереди. Для этого на официальном портале необходимо указать, какой услугой хочет воспользоваться клиент:

  • оформить депозит;
  • взять кредит;
  • открыть карту;
  • оформить другие продукты.

После этого для назначения визита на оформление услуги необходимо ввести собственные данные: фамилию и имя, мобильный телефон и электронную почту.

Напомним, клиенты Ощадбанка могут получить шанс на подарок. Такая возможность доступна исключительно новым пользователям услуг банка, если впервые откроют карту.

Еще мы сообщали, что в Ощадбанке объяснили, что побуждает закрывать банковские отделения в регионах. Там отметили, что на решение влияет ряд факторов, поэтому банк взвешенно подходит к соответствующему вопросу.

Ксения Симонова
Автор:
Ксения Симонова
