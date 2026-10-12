Цены в Украине резко выросли: за что придется платить больше

Мужчина покупает продукты. Фото: Новини.LIVE

В октябре украинцы планируют расходы на продукты, одежду, транспорт и подготовку к холодам, поэтому при планировании семейного бюджета важно учитывать изменения цен за предыдущий месяц. По данным Госстата, в сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2,1% по сравнению с августом, а за год — на 10%. Больше всего подорожали яйца и образовательные услуги, тогда как фрукты и овощи подешевели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

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Как изменились цены в Украине в сентябре

По данным Госстата, в сентябре 2026 года потребительские цены выросли на 2,1% по сравнению с августом. Если сравнивать с декабрем 2025 года, показатель увеличился на 8,4%. В годовом исчислении — по сравнению с сентябрем прошлого года — инфляция составила 10%.

Это означает, что за год общий уровень потребительских цен заметно вырос. При этом изменения различались в зависимости от категории товаров и услуг: некоторые покупки стали существенно дороже, а на отдельные продукты цены, наоборот, снизились.

Какие продукты подорожали больше всего

В сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли на 1,9%. Наиболее заметное изменение коснулось яиц — они подорожали на 43,6% по сравнению с августом.

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Также выросли цены на сахар — на 8,3%. В других продуктовых категориях рост был меньше: по данным Госстата, подорожали рис, продукты переработки зерновых, сало, молоко, безалкогольные напитки, рыба и рыбные продукты, подсолнечное масло, мясо и мясопродукты.

В то же время не все продукты стали дороже. В сентябре фрукты подешевели на 5,7%, а овощи — на 2,3%. Поэтому изменения стоимости продуктовой корзины зависели от того, какие именно товары покупала семья.

Одежда, обувь и образование также подорожали

Ощутимый рост цен зафиксировали не только в продуктовых магазинах. В сентябре одежда и обувь в целом подорожали на 8,5%. В частности, одежда подорожала на 9,4%, а обувь — на 7,6%.

Еще больше выросла стоимость образовательных услуг — на 17,4%. Услуги высшего образования подорожали на 23,3%, а среднего — на 14,3%. Для семей, которые оплачивают обучение детей или собственное образование, это означает дополнительную нагрузку на бюджет.

Изменилась и стоимость топлива. В сентябре топливо и смазочные материалы подорожали на 5,2%, а проезд в автомобильном пассажирском транспорте — на 2,5%. Зато железнодорожный пассажирский транспорт подешевел на 0,3%.

Выросли ли коммунальные расходы

В категории жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива общий рост цен и тарифов в сентябре составил 0,8%. Наиболее заметно изменились тарифы на водоснабжение и канализацию: они выросли соответственно на 5,6% и 5,5%.

Кроме того, в сфере здравоохранения цены выросли на 1,7%, в частности фармацевтическая продукция подорожала на 2,6%.

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