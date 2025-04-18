Терминалы ПриватБанка дают сбой при обмене валюты — как избежать

Американская валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинские граждане жалуются на неожиданные сбои в работе терминалов государственного "ПриватБанка" во время обмена валюты. Клиентам приходится ждать несколько дней, чтобы вернуть потерянные средства.

Об этом сообщается на портале "Минфин", где можно оставить отзывы о работе банков.

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В одном из сообщений на проблемы с терминалом пожаловалась клиентка ПриватБанка, ведь финучреждение существенно нарушило ее планы.

Гражданка рассказала, что осуществляла обмен валют, однако столкнулась с невыдачей денег. Речь идет о единственных средствах, которые прибор по неизвестным причинам не выдал. Это произошло в городе Кропивницкий.

"В воскресенье осуществляла обмен валют в терминале самообслуживания ПриватБанка. Надо было рассчитаться за услуги и отдать средства, положила последние средства. Банкомат выдал ошибку. И деньги не выдал. Как так можно? На горячей линии девушка оператор посмеялась, сказала что средства поступят примерно через 3-5 дней. Средства поступили, но только через двое суток...", — сообщила клиентка.

Скриншот. Источник: Минфин

Как не терять средства в банкоматах

На портале отметили, что речь идет о типичном сбое. Так, в случае малейших сомнений относительно купюр — терминал может выдать ошибку и зачислить после инкассо. Такое может случиться из-за того, что пополнение происходит старыми купюрами или "суперподделками" 1996-2006 годов.

В некоторых случаях процедура возврата средств сложная. Однако в целом банкоматы инкассируют минимум раз в неделю, поэтому деньги могут вернуть через несколько дней. Механизм возврата продлится дольше в случае невыдачи средств из другого банка. Он должен отправить заявку в финучреждение по инструкции и регламенту. Длительность процедуры — 5-30 дней и более. На возврат денег может уйти до 180 суток.

Снизить риски потери денег в терминале или банкомате можно, зная следующие правила:

не стоит осуществлять операции через незнакомые банкоматы;

нужно снимать средства в банкомате банка, выпустившего карту;

стоит избегать снятия крупных сумм денег за раз.

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