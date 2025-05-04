Обмен валют в ПриватБанке — какие купюры долларов не удастся обменять в 2025 году

Женщина разговаривает по телефону возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году не все доллары можно обменять в банках или валютных обменниках. Например, государственный ПриватБанк откажет в обмене купюр номиналом в 100 долларов по двум причинам.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, о чем должны знать граждане, прежде чем обменивать американскую валюту.

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Обмен долларов в ПриватБанке — какие банкноты не примут в финучреждении

По информации на сайте Национального банка Украины (НБУ), финансовые учреждения должны принимать все доллары, которые были напечатаны после 1914 года. Но деньги должны быть без признаков значительной изношенности и других повреждений. Но иногда может случиться так, что выполнить обмен все же не удастся. Так, в ПриватБанке откажутся принимать:

Поврежденные доллары. Банкноты со значительными повреждениями, среди которых: разрывы, изменение первоначального цвета, отсутствие части купюры, значительные загрязнения или повреждения защитных элементов. Такие купюры считаются непригодными.

Банкноты со значительными повреждениями, среди которых: разрывы, изменение первоначального цвета, отсутствие части купюры, значительные загрязнения или повреждения защитных элементов. Такие купюры считаются непригодными. Доллары, которые вышли из обращения. Все доллары, выпущенные после 1914 года, являются действительными, предыдущие же выпуски уже выведены из обращения, поэтому финансовые учреждения их не принимают.

Как понять, что доллар фальшивый

У оригинальных долларов специфическая текстура, поскольку для их печати используют бумагу с примесями хлопка и льна. Сами банкноты не должны быть слишком гладкими или мягкими. Настоящая долларовая банкнота, если ее согнуть, издаст характерный "хрустящий" звук благодаря особенностям бумаги.

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