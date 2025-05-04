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Какие доллары не принимают в ПриватБанке — правила в 2025 году

4 мая 2025 07:01
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Обмен валют в ПриватБанке — какие купюры долларов не удастся обменять в 2025 году
Женщина разговаривает по телефону возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В 2025 году не все доллары можно обменять в банках или валютных обменниках. Например, государственный ПриватБанк откажет в обмене купюр номиналом в 100 долларов по двум причинам.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, о чем должны знать граждане, прежде чем обменивать американскую валюту.

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По информации на сайте Национального банка Украины (НБУ), финансовые учреждения должны принимать все доллары, которые были напечатаны после 1914 года. Но деньги должны быть без признаков значительной изношенности и других повреждений. Но иногда может случиться так, что выполнить обмен все же не удастся. Так, в ПриватБанке откажутся принимать:

  • Поврежденные доллары. Банкноты со значительными повреждениями, среди которых: разрывы, изменение первоначального цвета, отсутствие части купюры, значительные загрязнения или повреждения защитных элементов. Такие купюры считаются непригодными.
  • Доллары, которые вышли из обращения. Все доллары, выпущенные после 1914 года, являются действительными, предыдущие же выпуски уже выведены из обращения, поэтому финансовые учреждения их не принимают.

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У оригинальных долларов специфическая текстура, поскольку для их печати используют бумагу с примесями хлопка и льна. Сами банкноты не должны быть слишком гладкими или мягкими. Настоящая долларовая банкнота, если ее согнуть, издаст характерный "хрустящий" звук благодаря особенностям бумаги.

Ранее мы рассказывали о средней зарплате в США в 2025 году. На доходы в этой стране влияют несколько важных факторов. Узнавайте также, какие зарплаты имеют руководители ПриватБанка.

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