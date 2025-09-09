Расчет через ПриватБанк — почему могут не вернуть деньги по процедуре чарджбэк

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют право воспользоваться процедурой опротестования финансовых операций, оплаченных онлайн под названием чарджбэк (Chargeback). Однако она не всегда гарантирует возврат уплаченных денег.

Об этом рассказала одна из клиенток на сайте "Минфин" в разделе отзывов о работе банков.

Что нужно знать о процедуре чарджбэк

Процедура чарджбэк (Chargeback), что в переводе означает "обратный платеж", применяется для опротестования банковских операций по картам, с которыми клиенты не согласны. К такому механизму обращаются тогда, когда продавец и покупатель не могут договориться о возврате уплаченных средств онлайн за товар или услугу, или, когда речь идет о мошенничестве в интернете.

Для того, чтобы воспользоваться такой услугой, клиенту нужно обратиться в финучреждение-эмитент с просьбой вернуть переведенные средства на карту. На это отводится до 120 дней. Банк-эмитент должен осуществить проверку, не было ли нарушений со стороны плательщика. Продавец может либо добровольно вернуть полученные средства на карту, либо обжаловать соответствующую претензию.

Почему могут отказать клиентам в услуге чарджбэк

Практика показывает, что не всегда удается вернуть средства через процедуру чарджбэк. Как рассказала одна из клиенток, ее опыт с ПриватБанком в вопросе услуги Chargeback оказался негативным.

По ее словам, 16 июля этого года она произвела оплату на 207 USD за годовой пакет мобильной связи Mint Mobile (США). Сервис должен был предоставляться ежемесячно в течение 12 месяцев, однако уже с первых дней качество оказалось неприемлемым (низкий сигнал, отсутствовал интернет), а на восьмой день услуга была полностью отменена.

Она обратилась в банк с пакетом доказательств, в частности, с запросом на возврат денег, однако вместо полноценной процедуры Chargeback банк ограничился ответом самого мерчанта ("invalid dispute") и отказал в решении от 3 сентября 2025 года.

В качестве аргумента указали, что речь идет о пополнении мобильного счета, которое не подлежит обжалованию.

Клиентка считает, что речь идет не о пополнении, а о предоплаченном пакете услуг, а банк отказался соблюдать правила международных платежных систем и прав клиента.

"В трекере моей заявки № 3456523 отсутствуют какие-либо данные о передаче дела в Visa. Это свидетельствует, что банк даже не попытался довести дело до арбитража международной платежной системы, что является грубым нарушением правил Visa/Mastercard и моих прав как клиента", — говорится в сообщении.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

