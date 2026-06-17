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Главная Финансы Переводы в ПриватБанке по-новому: что изменилось для клиентов

Переводы в ПриватБанке по-новому: что изменилось для клиентов

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 07:01
ПриватБанк расширил возможности для денежных переводов: как работает новый сервис
Карта и банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного  "ПриватБанка" смогут получать денежные переводы из-за рубежа через мобильное приложение международной платежной системы Paysera. Соответствующий сервис значительно упростит процесс отправки и обеспечит мгновенное зачисление средств.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передают Новини.LIVE.

Подробнее о переводах через Paysera на счета ПриватБанка

По информации финучреждения, ПриватБанк совместно с международной платежной системой Paysera объявили о возможности получения переводов через новый удобный сервис.

Пользователи Paysera смогут оперативно отправлять средства из-за границы в Украину со своего смартфона, используя международные денежные переводы PrivatMoney.

Как поясняют в банке, интеграция сервисов позволит отправителям осуществлять переводы в евро (EUR):

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  • на валютные/гривневые счета ПриватБанка;
  • на гривневые счета других украинских банковских учреждений.

При этом получатели в Украине смогут получать деньги как в евро, так и в гривнах.

В ПриватБанке отметили, что делают все возможное для того, чтобы у украинских граждан за рубежом были надежные инструменты для оказания финансовой помощи родным на родине.

"Интеграция PrivatMoney в мобильное приложении Paysera существенно упрощает процесс отправки средств и обеспечивает мгновенное зачисление", — говорится в заявлении.

Как получить денежные переводы клиентам ПриватБанка

По сообщению пресс-службы, сервис доступен всем пользователям мобильного приложения Paysera. Для того чтобы осуществить перевод средств, необходимо выполнить несколько шагов. А именно:

  • необходимо зайти в личный аккаунт;
  • в меню выбрать пункт "Переводы";
  • перейти в "Новый перевод";
  • нажать на опцию "PrivatMoney";
  • указать способ отправки средств (IBAN/Наличные);
  • указать данные и подтвердить операцию.

В случае выбора варианта перевода по банковским реквизитам (IBAN) и указания номера счета получателя — деньги должны поступить автоматически. При выборе способа перевода "Наличные" отправителю будет отправлен контрольный номер, который необходимо будет передать получателю.

Такие операции на карты ПриватБанка не предусматривают взимание комиссии с получателя. Получить таким образом средства можно:

  • через мобильное приложение "Приват24";
  • веб-версию "Приват24";
  • терминалы самообслуживания;
  • банкоматы ПриватБанка.

Кроме того, это можно сделать:

  • через службу поддержки по контактному номеру телефона 3700;
  • чат "Помощь Онлайн" в "Приват24";
  • в любом банковском отделении.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк рекомендует некоторым клиентам изменить финансовый номер телефона, к которому привязан счет. Такое требование актуально в том случае, когда невозможно устранить технический сбой в программном обеспечении. Об этой проблеме рассказали сами клиенты.

Также Новини.LIVE писали, сколько средств можно получить на платежную карту. Для подавляющего большинства клиентов предусмотрен лимит до 1 млн грн или до 350 переводов ежемесячно. Речь идет об операциях с карты на карту по реквизитам IBAN. В случае перевода денег между собственными счетами лимит на соответствующие операции не распространяется.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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