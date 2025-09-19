Счета в Ощадбанке — украинцам рассказали, как усилить защиту средств

Защита счетов в Ощадбанке — о чем нужно позаботиться клиентам
Клиенты государственного "Ощадбанка" могут усилить защиту финансового номера, привязанного к банковскому счету. Его используют для осуществления входа в интернет-банкинг и других операций, поэтому именно он может стать слабым местом в защите собственных средств.
Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.
Какие угрозы для счетов в Ощадбанке
Как отмечают в Нацполиции, финансовый номер привязан к большинству банковских операций. В частности, на него отправляют коды подтверждения финансовых операций, банковские пароли, информацию о балансе средств. Именно поэтому его попадание в руки мошенников является риском потери контроля над счетами в банке.
В случае доступа к финансовому номеру аферисты смогут:
- снять средства со счетов;
- осуществить оформление онлайн-кредитов;
- оплатить товары за счет средств клиентов.
Потерять номер можно во время телефонных звонков мошенников, когда выдают себя за представителей мобильных операторов, и пытаются узнать SMS-код. Благодаря ему могут дистанционно перевыпустить SIM-карту гражданина и завладеть номером телефона.
Как клиентам правильно защитить финансовый номер
Владельцы банковских карт могут усилить защиту финансового номера, следуя ряду рекомендаций. А именно:
- необходимо привязать финансовый номер к паспорту/перейти на контракт;
- отключить сервис удаленной замены SIM-карты, обратившись к мобильному оператору;
- оформить отдельный номер телефона и привязать к банковскому счету без его огласки;
- не использовать финансовый номер для соцсетей, мессенджеров, во время различных регистраций, в разных онлайн-анкетах;
- зарегистрироваться в онлайн-кабинете оператора для контроля номера;
- установить PIN-код на SIM-карту и пароль блокировки смартфона.
Также клиенты с целью защиты своих банковских счетов обязаны хранить в тайне следующую информацию:
- логин/пароль к своему онлайн-кабинету мобильного оператора;
- SMS-коды от операторов сотовой связи;
- пароль к мобильному приложению оператора;
- PUK-код/серийный номер сим-карты. Они, как правило, напечатаны на пластике сим-карты.
Ранее мы писали, что Ощадбанк запустил возможность онлайн-открытия некоторых карт в приложении. Речь идет о выпуске двух премиальных карт.
Также мы рассказывали, что клиентам Ощадбанка до конца текущего месяца доступны скидки на поездки на такси в ряде городов. Можно экономить до 40%.
