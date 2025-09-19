Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Защита счетов в Ощадбанке — о чем нужно позаботиться клиентам

Защита счетов в Ощадбанке — о чем нужно позаботиться клиентам

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 06:01
Счета в Ощадбанке — украинцам рассказали, как усилить защиту средств
Женщина держит карту и телефон в руках. Фото: Freepik

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут усилить защиту финансового номера, привязанного к банковскому счету. Его используют для осуществления входа в интернет-банкинг и других операций, поэтому именно он может стать слабым местом в защите собственных средств.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

Реклама
Читайте также:

Какие угрозы для счетов в Ощадбанке

Как отмечают в Нацполиции, финансовый номер привязан к большинству банковских операций. В частности, на него отправляют коды подтверждения финансовых операций, банковские пароли, информацию о балансе средств. Именно поэтому его попадание в руки мошенников является риском потери контроля над счетами в банке.

В случае доступа к финансовому номеру аферисты смогут:

  • снять средства со счетов;
  • осуществить оформление онлайн-кредитов;
  • оплатить товары за счет средств клиентов.

Потерять номер можно во время телефонных звонков мошенников, когда выдают себя за представителей мобильных операторов, и пытаются узнать SMS-код. Благодаря ему могут дистанционно перевыпустить SIM-карту гражданина и завладеть номером телефона.

Как клиентам правильно защитить финансовый номер

Владельцы банковских карт могут усилить защиту финансового номера, следуя ряду рекомендаций. А именно:

  • необходимо привязать финансовый номер к паспорту/перейти на контракт;
  • отключить сервис удаленной замены SIM-карты, обратившись к мобильному оператору;
  • оформить отдельный номер телефона и привязать к банковскому счету без его огласки;
  • не использовать финансовый номер для соцсетей, мессенджеров, во время различных регистраций, в разных онлайн-анкетах;
  • зарегистрироваться в онлайн-кабинете оператора для контроля номера;
  • установить PIN-код на SIM-карту и пароль блокировки смартфона.

Также клиенты с целью защиты своих банковских счетов обязаны хранить в тайне следующую информацию:

  • логин/пароль к своему онлайн-кабинету мобильного оператора;
  • SMS-коды от операторов сотовой связи;
  • пароль к мобильному приложению оператора;
  • PUK-код/серийный номер сим-карты. Они, как правило, напечатаны на пластике сим-карты.

Ранее мы писали, что Ощадбанк запустил возможность онлайн-открытия некоторых карт в приложении. Речь идет о выпуске двух премиальных карт.

Также мы рассказывали, что клиентам Ощадбанка до конца текущего месяца доступны скидки на поездки на такси в ряде городов. Можно экономить до 40%.

Ощадбанк деньги банки мобильный телефон мошенники
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации