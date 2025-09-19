Счета в Ощадбанке — украинцам рассказали, как усилить защиту средств

Женщина держит карту и телефон в руках. Фото: Freepik

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут усилить защиту финансового номера, привязанного к банковскому счету. Его используют для осуществления входа в интернет-банкинг и других операций, поэтому именно он может стать слабым местом в защите собственных средств.

Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

Реклама

Читайте также:

Какие угрозы для счетов в Ощадбанке

Как отмечают в Нацполиции, финансовый номер привязан к большинству банковских операций. В частности, на него отправляют коды подтверждения финансовых операций, банковские пароли, информацию о балансе средств. Именно поэтому его попадание в руки мошенников является риском потери контроля над счетами в банке.

В случае доступа к финансовому номеру аферисты смогут:

снять средства со счетов;

осуществить оформление онлайн-кредитов;

оплатить товары за счет средств клиентов.

Потерять номер можно во время телефонных звонков мошенников, когда выдают себя за представителей мобильных операторов, и пытаются узнать SMS-код. Благодаря ему могут дистанционно перевыпустить SIM-карту гражданина и завладеть номером телефона.

Как клиентам правильно защитить финансовый номер

Владельцы банковских карт могут усилить защиту финансового номера, следуя ряду рекомендаций. А именно:

необходимо привязать финансовый номер к паспорту/перейти на контракт;

отключить сервис удаленной замены SIM-карты, обратившись к мобильному оператору;

оформить отдельный номер телефона и привязать к банковскому счету без его огласки;

не использовать финансовый номер для соцсетей, мессенджеров, во время различных регистраций, в разных онлайн-анкетах;

зарегистрироваться в онлайн-кабинете оператора для контроля номера;

установить PIN-код на SIM-карту и пароль блокировки смартфона.

Также клиенты с целью защиты своих банковских счетов обязаны хранить в тайне следующую информацию:

логин/пароль к своему онлайн-кабинету мобильного оператора;

SMS-коды от операторов сотовой связи;

пароль к мобильному приложению оператора;

PUK-код/серийный номер сим-карты. Они, как правило, напечатаны на пластике сим-карты.

Ранее мы писали, что Ощадбанк запустил возможность онлайн-открытия некоторых карт в приложении. Речь идет о выпуске двух премиальных карт.

Также мы рассказывали, что клиентам Ощадбанка до конца текущего месяца доступны скидки на поездки на такси в ряде городов. Можно экономить до 40%.