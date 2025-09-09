Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Клиентам блокируют "Ощад24/7" за пополнение мобильного — причины

Клиентам блокируют "Ощад24/7" за пополнение мобильного — причины

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 06:01
Блокировка приложения Ощад24/7 из-за пополнения мобильного — кому грозит
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам государственного "Ощадбанка" грозит блокировка счетов в рамках противодействия мошенничеству в 2025 году. В частности, такое развитие событий может постигнуть даже за незначительные суммы пополнения, которые превысят установленный банком лимит.

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе "Отзывы".

Реклама
Читайте также:

Проблема блокировки счетов в Ощадбанке

Как рассказал один из клиентов банка, он пользовался услугами финучреждения Ощадбанк около десяти лет без всяких нареканий. Однако в этом году столкнулся с нововведениями, о которых не афишируют для "предотвращения мошенничества".

По словам гражданина, он 30 августа 2025 года пытался оплатить счет мобильного, однако вместо осуществления оплаты получил сообщение об отклонении платежа из-за "превышения лимита платежей по произвольным реквизитам".

После этого клиенту заблокировали учетную запись в "Ощад24/7". На горячей линии ему помогли восстановить доступ к учетной записи, однако при повторной попытке пополнить мобильный произошла аналогичная ситуация.

При этом к вышеуказанному добавили информацию о том, что якобы данные карты были скомпрометированы. Для разблокировки рекомендовали обратиться в любое отделение банка.

Какие действуют лимиты в Ощадбанке

Мужчина снова обратился на горячую линию, где ему объяснили, что существует лимит на пополнение мобильного телефона. Размер лимита не разглашают во избежание мошенничества.

"Что интересно, лимит составляет 499 грн, но не более 60% (или 80% точно не запомнил) от остатка на счету. Визит в наше отделение результата не принес, потому что нужно, оказывается, обратиться в отделение 1 или 2 уровня, а у нас оно единственное и только 4 уровня. Отделение, в котором якобы могут помочь, находится в другом городе и съездить туда нет возможности в данный момент", — сообщил гражданин.

Ощадбанк
Скриншот обращения. Источник: Минфин

Напомним, клиенты Ощадбанка до конца сентября могут получить скидки на поездки на такси в трех городах. Украинцы смогут сэкономить до 40% с одной поездки.

Ранее мы сообщали, что в Ощадбанке действует акция, предусматривающая предоставление сертификатов на 500 грн и технику от Apple. Достаточно лишь рассчитываться за товары и услуги через смартфон.

Ощадбанк деньги банки услуги Ощад24
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации