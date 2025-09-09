Блокировка приложения Ощад24/7 из-за пополнения мобильного — кому грозит

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам государственного "Ощадбанка" грозит блокировка счетов в рамках противодействия мошенничеству в 2025 году. В частности, такое развитие событий может постигнуть даже за незначительные суммы пополнения, которые превысят установленный банком лимит.

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе "Отзывы".

Проблема блокировки счетов в Ощадбанке

Как рассказал один из клиентов банка, он пользовался услугами финучреждения Ощадбанк около десяти лет без всяких нареканий. Однако в этом году столкнулся с нововведениями, о которых не афишируют для "предотвращения мошенничества".

По словам гражданина, он 30 августа 2025 года пытался оплатить счет мобильного, однако вместо осуществления оплаты получил сообщение об отклонении платежа из-за "превышения лимита платежей по произвольным реквизитам".

После этого клиенту заблокировали учетную запись в "Ощад24/7". На горячей линии ему помогли восстановить доступ к учетной записи, однако при повторной попытке пополнить мобильный произошла аналогичная ситуация.

При этом к вышеуказанному добавили информацию о том, что якобы данные карты были скомпрометированы. Для разблокировки рекомендовали обратиться в любое отделение банка.

Какие действуют лимиты в Ощадбанке

Мужчина снова обратился на горячую линию, где ему объяснили, что существует лимит на пополнение мобильного телефона. Размер лимита не разглашают во избежание мошенничества.

"Что интересно, лимит составляет 499 грн, но не более 60% (или 80% точно не запомнил) от остатка на счету. Визит в наше отделение результата не принес, потому что нужно, оказывается, обратиться в отделение 1 или 2 уровня, а у нас оно единственное и только 4 уровня. Отделение, в котором якобы могут помочь, находится в другом городе и съездить туда нет возможности в данный момент", — сообщил гражданин.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

