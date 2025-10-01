Пенсии в Украине — кому государство гарантирует доплату в 25% в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине участникам боевых действий (УБД) предусмотрена дополнительная выплата к своей пенсии, сумма которой зависит от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Размер этой надбавки составляет 590 грн в 2025 году.

Это предусмотрено законом №3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Доплата к пенсионным выплатам для УБД

Одно из ключевых преимуществ для УБД является право на досрочный выход на заслуженный отдых по возрасту. Это позволяет начать получать пенсионные выплаты раньше, чем гражданские. Согласно правилам:

Мужчинам-УБД можно выйти на пенсию в 55 лет, если есть не менее 25 лет страхового стажа. Женщинам-УБД можно оформить пенсию в 50 лет, если есть стаж в не менее 20 лет.

Также преимуществом является право на доплату к пенсии для участников боевых действий. Ее начисление регламентирует статья 12 соответствующего закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Размер ежемесячной доплаты составляет 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году эта сумма равна 590 грн. Соответствующую доплату начисляют независимо от вида пенсии, что предусмотрены для ветеранов.

Кроме дополнительной выплаты, УБД имеют право на ряд других доплат, однако они меньше по размеру. В частности, целевая денежная помощь на проживание равна 40 грн.

Как оформить пенсию участнику боевых действий

Для того, чтобы оформить пенсию участникам боевых действий (УБД), необходимо подать заявление и документы удобным способом:

онлайн через вебпортал е-услуг Пенсионного фонда Украины;

лично в любой сервисный центр.

Гражданам понадобятся:

паспорт;

идентификационный код;

документы о страховом стаже

удостоверение УБД, справка об участии в боевых действиях.

фото для пенсионного удостоверения.

