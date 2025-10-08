Минимальная пенсия в 17,5 тыс. грн — кто имеет право на повышенные выплаты

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2025 году минимальная пенсия по возрасту, которая устанавливается в размере одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2,36 тыс. грн. Однако есть категории граждан, которым государство гарантирует минимальную выплату в размере не менее 17,5 тыс. грн.

Кто имеет право на повышенные минимальные пенсионные выплаты

Согласно закону "О внесении изменений в закон "О статусе и соцзащите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц", предусмотрены повышенные минимальные выплаты для граждан.

В 2025 году минимальный уровень пенсионных выплат для лиц с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС из числа ликвидаторов не может быть ниже:

100% размера средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которую учитывают для исчисления пенсии за предыдущий год — для первой группы (с 01.03.2025 — 17,48 тыс. грн); 80% размера средней зарплаты — для второй группы (с 01.03.2025 — 13,98 тыс. грн); 60% размера средней заработной платы — для третьей группы (с 01.03.2025 — 10,49 тыс. грн).

В то же время, размер пенсии по инвалидности, возникшей от увечья или болезни вследствие Чернобыльской аварии, не может быть ниже:

9,85 тыс. грн — для первой группы;

7,88 тыс. грн — для второй группы;

6,07 тыс. грн — для третьей группы;

6,07 тыс. грн — для детей с инвалидностью.

Правила оформления пенсии по инвалидности

Назначает пенсию по инвалидности, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС, Пенсионный фонд. Для этого необходимо подать заявление и пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

документы, где указан статус гражданина, пострадавшего от аварии на ЧАЭС (это может быть удостоверение участника ликвидации последствий аварии);

результаты медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) относительно группы инвалидности;

трудовая книжка с подтверждением стажа (при необходимости);

документы с подтверждением места жительства на загрязненной территории (при необходимости).

