Бонусы за международные переводы в ПриватБанке — что предлагают украинцам

ПриватБанк заплатит за денежные переводы — сколько можно получить
Клиенты государственного ПриватБанка смогут получить бонусы до 25 тысяч гривен. Такую возможность будут иметь украинцы, которые будут отправлять или получать валютные переводы.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Подробнее о программе
Участие в программе происходит автоматически, если:
- вы получаете международные переводы на карту ПриватБанка через мобильное приложение "Приват24";
- переводите средства с валютной карты на международные карты Visa.
Размер минимальной транзакции составляет 50 долларов. Наибольшие шансы получить бонусы будут у клиентов, которые выполняют операции чаще. Отмечается, что каждый международный перевод — шанс получить кэшбек. Размер вознаграждения может достигать от 250 до 25 тысяч гривен. Программа будет действовать до 25 марта 2026 года.
Как принять участие в акции
Переводить доллары или евро с валютных карт на зарубежные карты Visa можно в приложении или веб-версии Приват24. Для этого:
- выбираете в меню пункт Перевести;
- заполняете необходимые поля и нажимаете на "Продолжить";
- подтверждаете перевод, нажав "Оплатить".
Деньги зачисляются на счет получателя автоматически. Один клиент может получать кэшбэк несколько раз в течение разных этапов акции.
