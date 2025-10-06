Бонусы за международные переводы в ПриватБанке — что предлагают украинцам

Приват24 на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного ПриватБанка смогут получить бонусы до 25 тысяч гривен. Такую возможность будут иметь украинцы, которые будут отправлять или получать валютные переводы.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Подробнее о программе

Участие в программе происходит автоматически, если:

вы получаете международные переводы на карту ПриватБанка через мобильное приложение "Приват24";

переводите средства с валютной карты на международные карты Visa.

Размер минимальной транзакции составляет 50 долларов. Наибольшие шансы получить бонусы будут у клиентов, которые выполняют операции чаще. Отмечается, что каждый международный перевод — шанс получить кэшбек. Размер вознаграждения может достигать от 250 до 25 тысяч гривен. Программа будет действовать до 25 марта 2026 года.

Как принять участие в акции

Переводить доллары или евро с валютных карт на зарубежные карты Visa можно в приложении или веб-версии Приват24. Для этого:

выбираете в меню пункт Перевести;

заполняете необходимые поля и нажимаете на "Продолжить";

подтверждаете перевод, нажав "Оплатить".

Деньги зачисляются на счет получателя автоматически. Один клиент может получать кэшбэк несколько раз в течение разных этапов акции.

