Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы ПриватБанк даст скидку 10% на некоторые товары — подробности

ПриватБанк даст скидку 10% на некоторые товары — подробности

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 07:01
ПриватБанк гарантирует скидку в 10% на товары — кто и как может получить
Карта и телефон в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" могут воспользоваться возможностью получить дополнительные скидки при оплате за некоторые виды товаров. Максимально обещают возврат 10% от суммы в случае оплаты картой банка.

Об этом говорится в сообщении банка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

На какие товары предусмотрены скидки клиентам ПриватБанка

Как отмечается в информации государственного финучреждения, клиенты имеют возможность получить финансовые бонусы при покупке товаров в сети интернет. Разрешается покупать только определенные виды товаров, предназначенных для малышей. Скидки предоставят в случае шопинга в конкретном украинском онлайн-магазине Rozetka.

"Малышей приносит аист! А скидки на товары для малышей — мы! Дарим 10% дополнительной скидки при оплате картой ПриватБанка на определенные товары для малышей на сайте Rozetka", — говорится в сообщении.

ПриватБанк
Объявление. Источник: ПриватБанк

Как получить персонализированную скидку за покупки

По данным банка, клиенты при покупке товаров для малышей в сети интернет на сайте Rozetka, смогут найти персонализированную скидку в разделе "Привет" в мобильном приложении "Приват24". Для этого необходимо сделать несколько шагов:

  1. Сначала нужно активировать предложение, для этого нажав на отметку "+" в мобильном приложении.
  2. Далее необходимо заказать определенные товары на сайте Rozetka.
  3. При расчете необходимо выбрать акционный вариант оплаты под названием "-10% скидки с картой ПриватБанка".
  4. После этого клиент должен оплатить покупку картой ПриватБанка.

В случае выполнения всех вышеуказанных пунктов покупатели сразу получат 10% скидку.

Ранее мы писали, что могут возникнуть некоторые проблемы со снятием валютных депозитов в ПриватБанке. Некоторые столкнулись с невозможностью получения вкладов новыми купюрами.

Еще рассказывали, как клиентам ПриватБанка получить бонусы за некоторые переводы на карты Visa. Ожидается, что можно рассчитывать на разные суммы кэшбэков, от 250 грн до 25 тыс. грн.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации