ПриватБанк гарантирует скидку в 10% на товары — кто и как может получить

Некоторые клиенты государственного "ПриватБанка" могут воспользоваться возможностью получить дополнительные скидки при оплате за некоторые виды товаров. Максимально обещают возврат 10% от суммы в случае оплаты картой банка.

Об этом говорится в сообщении банка в соцсети Facebook.

На какие товары предусмотрены скидки клиентам ПриватБанка

Как отмечается в информации государственного финучреждения, клиенты имеют возможность получить финансовые бонусы при покупке товаров в сети интернет. Разрешается покупать только определенные виды товаров, предназначенных для малышей. Скидки предоставят в случае шопинга в конкретном украинском онлайн-магазине Rozetka.

"Малышей приносит аист! А скидки на товары для малышей — мы! Дарим 10% дополнительной скидки при оплате картой ПриватБанка на определенные товары для малышей на сайте Rozetka", — говорится в сообщении.

Как получить персонализированную скидку за покупки

По данным банка, клиенты при покупке товаров для малышей в сети интернет на сайте Rozetka, смогут найти персонализированную скидку в разделе "Привет" в мобильном приложении "Приват24". Для этого необходимо сделать несколько шагов:

Сначала нужно активировать предложение, для этого нажав на отметку "+" в мобильном приложении. Далее необходимо заказать определенные товары на сайте Rozetka. При расчете необходимо выбрать акционный вариант оплаты под названием "-10% скидки с картой ПриватБанка". После этого клиент должен оплатить покупку картой ПриватБанка.

В случае выполнения всех вышеуказанных пунктов покупатели сразу получат 10% скидку.

