Мужчина подсчитывает коммунальные расходы. Фото: Новини.LIVE

Пенсионерам, желающим оформить рассрочку оплаты коммунальных услуг, может понадобиться документ о размере доходов. Получить его можно без личного посещения учреждения, однако важно знать, куда обращаться, подойдет ли банковская выписка и как заказать официальную справку онлайн, чтобы не тратить время на лишние походы.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов на портале Юристы.UA.

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Где пенсионеру получить справку о доходах

Если для оформления рассрочки по коммунальным платежам необходимо подтвердить размер пенсии, за соответствующей справкой нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины. Именно это учреждение оформляет официальный документ о пенсионных доходах.

Получить справку можно несколькими способами:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

через портал "Дія";

лично в сервисном центре ПФУ.

Обращаться именно в ЦНАП для получения справки не нужно, ведь документ оформляет Пенсионный фонд. При этом его можно заказать дистанционно, не тратя время на дорогу и ожидание в очередях.

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Как заказать справку о пенсии онлайн

Пенсионеры могут получить документ без личного посещения учреждения. Для этого нужно воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ.

Последовательность действий следующая:

Перейти на веб-портал Пенсионного фонда. Авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпису" или BankID. Открыть раздел "Взаимодействие с ПФУ". Выбрать пункт "Запрос на получение электронных документов". Найти услугу "Справка о доходах пенсионера". Указать нужный период и отправить запрос.

После обработки обращения документ появится в личном электронном кабинете. Его можно скачать и использовать для подтверждения доходов.

Также справку можно заказать через портал Дія. Для этого нужно авторизоваться, найти соответствующую услугу в разделе "Пенсии, льготы и пособия", проверить личные данные, указать период и отправить заявление. Услуга бесплатна.

Можно ли заменить справку ПФУ выпиской из банка

Банковская выписка может подтвердить, что пенсионер регулярно получает средства на счет. Однако это не тождественный документ, ведь она отражает движение денег, а не официальные сведения о назначенном или фактически полученном пенсионном доходе.

Поэтому перед подачей документов стоит уточнить у поставщика коммунальных услуг, примет ли он банковскую выписку в качестве дополнительного подтверждения. Если предприятие требует именно справку о доходах пенсионера, необходимо получить ее в ПФУ.

Также стоит заранее уточнить, за какой период требуются сведения. Это поможет заказать документ с правильными данными и не тратить время на повторное обращение.

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