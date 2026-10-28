Счета за коммунальные услуги и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В ноябре участники боевых действий, как и ранее, смогут воспользоваться 75-процентной скидкой на оплату жилья и коммунальных услуг. Льгота распространяется на электроэнергию, газ, воду, отопление и вывоз мусора, но действует только в пределах установленных социальных нормативов. Поэтому сумма компенсации зависит от количества членов семьи, площади жилья, вида услуг и т. д.

Сколько получат участники боевых действий в ноябре на коммунальные услуги, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-медиа Министерства обороны Украины АрмияInform.

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На какие коммунальные услуги распространяется скидка

Участники боевых действий имеют право на 75% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг. Льгота предусмотрена законодательством и предоставляется в пределах установленных социальных нормативов.

В перечень услуг, за которые можно получить компенсацию, входят:

содержание жилья (квартплата);

поставка природного газа;

электроэнергия;

отопление;

холодное и горячее водоснабжение;

водоотведение;

вывоз бытовых отходов;

сжиженный газ и твердое топливо для домов без централизованного отопления.

При расчете льготы учитываются вид услуги и социальные нормативы потребления. Они определены законодательством, в частности постановлением Кабинета Министров Украины № 409.

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Кто из членов семьи может получить льготу

Воспользоваться льготой могут не только сами участники боевых действий, но и определенные законом члены их семей, проживающие вместе с льготником.

К ним относятся:

супруг или супруга;

дети в возрасте до 18 лет;

не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы;

лица с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

люди, находящиеся под опекой или попечительством участника боевых действий.

Размер компенсации зависит от количества членов семьи, имеющих право на льготу, площади жилья и объема потребленных услуг. Если фактическое потребление превышает установленную норму, скидка не покрывает всю сумму в платежке.

Сколько воды компенсирует государство

Для водоснабжения и водоотведения также действуют ограничения по объему потребления. Если в жилище есть горячая вода, социальные нормативы на одного человека составляют:

холодная вода — до 2 куб. м в месяц;

горячая вода — до 1,6 куб. м в месяц;

водоотведение — до 3,6 куб. м в месяц.

Если горячей воды нет или её подача приостановлена более чем на две недели, норма холодной воды увеличивается до 3,6 куб. м на человека. Для водоотведения норматив также составляет до 3,6 куб. м в месяц.

Именно в пределах этих объемов рассчитывается 75% скидка на соответствующие услуги.

Какие нормы электроэнергии действуют для УБД

Объем электроэнергии, на который предоставляется льгота, зависит от оборудования жилья и наличия горячего водоснабжения.

Если установлена газовая плита и есть горячая вода:

70 кВт·ч на первого члена семьи;

по 30 кВт·ч на каждого следующего;

общая норма — не более 190 кВт·ч в месяц.

Если установлена электрическая плита и есть горячая вода:

110 кВт·ч на первого члена семьи;

по 30 кВт·ч на каждого следующего;

общая норма — не более 230 кВт·ч в месяц.

Если есть электроплита, но нет горячей воды:

130 кВт·ч на первого члена семьи;

по 30 кВт·ч на каждого следующего;

общая норма — не более 250 кВт·ч в месяц.

Если нет электроплиты и централизованного горячего водоснабжения:

100 кВт·ч на первого жильца;

по 30 кВт·ч на каждого следующего;

общая норма — не более 220 кВт·ч в месяц.

Эти показатели используются для определения объема электроэнергии, на который распространяется льгота. Если домохозяйство потребляет больше, скидка в пределах норматива не покрывает расходы сверх установленной нормы.

Сколько газа учитывается при расчете льготы

Социальные нормативы для природного газа зависят от того, для чего его используют и какое оборудование установлено в доме.

На одного человека в месяц предусмотрены следующие нормы:

3,3 куб. м — если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение;

5,4 куб. м — если есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя;

10,5 куб. м — если установлены газовая плита и газовый водонагреватель.

Для домов с индивидуальным газовым отоплением действует отдельный норматив. Он составляет 4 куб. м газа на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период. При расчете также применяется соответствующий корректирующий коэффициент.

Как определяется льгота на жилье и вывоз мусора

Для оплаты жилья и услуг по управлению многоквартирным домом социальная норма составляет 21 кв. м общей площади на каждого льготника и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Для отопления применяется аналогичный принцип: 21 кв. м отапливаемой площади на каждого льготника и еще 10,5 кв. м на семью.

Для некоторых семей ветеранов, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, законодательство предусматривает возможность применения повышенных нормативов.

Льгота на вывоз бытовых отходов также рассчитывается в пределах установленных социальных норм. Ее размер зависит от количества людей, имеющих право на скидку, и объема соответствующей услуги.

Сколько можно сэкономить на коммунальных услугах в ноябре

Государство компенсирует 75 % стоимости коммунальной услуги в пределах установленного социального норматива. Остальные 25 % потребитель оплачивает самостоятельно. Если фактическое потребление превышает норму, расходы сверх нее также оплачиваются без учета этой льготы.

Например, если за месяц домохозяйство использовало 200 кВт·ч электроэнергии по тарифу 4,32 грн за кВт·ч, полная стоимость потребления составит 864 грн.

Расчет будет выглядеть следующим образом:

полная стоимость электроэнергии — 864 грн;

сумма 75% скидки — 648 грн;

остаток к оплате — 216 грн.

Этот пример показывает расчет при условии, что весь указанный объем электроэнергии подпадает под льготу. Для других коммунальных услуг сумма компенсации зависит от тарифа, фактического потребления и социального норматива, который применяется к конкретному домохозяйству.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие виды денежной поддержки предоставляет государство участникам боевых действий. Речь идет, в частности, о ежемесячных выплатах за особые заслуги перед государством. Кроме того, ветеранам со статусом УБД полагаются ежегодное пособие ко Дню Независимости и оплата временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, что надбавки к пенсиям ветеранов будут пересчитаны. В проекте государственного бюджета на 2027 год предлагается увеличить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц до 2 878 гривен. Если этот показатель будет утвержден, пенсионная доплата для УБД составит 719,50 гривен в месяц.