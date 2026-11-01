Чоловік рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Пенсіонерам, які хочуть оформити розстрочку оплати комунальних послуг, може знадобитися документ про розмір доходів. Отримати його можна без особистого відвідування установи, однак важливо знати, куди звертатися, чи підійде банківська виписка та як замовити офіційну довідку онлайн, щоб не витрачати час на зайві походи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення юристів на порталі Юристи.UA.

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Де пенсіонеру отримати довідку про доходи

Якщо для оформлення розстрочки комунальних платежів потрібно підтвердити розмір пенсії, за відповідною довідкою необхідно звертатися до Пенсійного фонду України. Саме ця установа формує офіційний документ про пенсійні доходи.

Отримати довідку можна кількома способами:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

через портал "Дія";

особисто в сервісному центрі ПФУ.

Звертатися саме до ЦНАПу для отримання довідки не потрібно, адже документ формує Пенсійний фонд. Водночас його можна замовити дистанційно, не витрачаючи час на дорогу та очікування в чергах.

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Як замовити довідку про пенсію онлайн

Пенсіонери можуть отримати документ без особистого відвідування установи. Для цього потрібно скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ.

Послідовність дій така:

Перейти на вебпортал Пенсійного фонду. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису або BankID. Відкрити розділ "Комунікації з ПФУ". Обрати пункт "Запит на отримання електронних документів". Знайти послугу "Довідка про доходи пенсіонера". Вказати потрібний період і надіслати запит.

Після опрацювання звернення документ з'явиться в особистому електронному кабінеті. Його можна завантажити та використати для підтвердження доходів.

Також довідку можна замовити через портал "Дія". Для цього потрібно авторизуватися, знайти відповідну послугу в розділі пенсій, пільг та допомоги, перевірити особисті дані, зазначити період і надіслати заяву. Послуга безкоштовна.

Чи можна замінити довідку ПФУ випискою з банку

Банківська виписка може підтвердити, що пенсіонер регулярно отримує кошти на рахунок. Проте це не тотожний документ, адже вона відображає рух грошей, а не офіційні відомості про призначений або фактично отриманий пенсійний дохід.

Тому перед поданням документів варто уточнити у постачальника комунальних послуг, чи прийме він банківську виписку як додаткове підтвердження. Якщо підприємство вимагає саме довідку про доходи пенсіонера, необхідно отримати її в ПФУ.

Також варто заздалегідь запитати, за який період потрібні відомості. Це допоможе замовити документ із правильними даними та не витрачати час на повторне звернення.

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