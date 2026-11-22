Мужчина проверяет квитанции. Фото: Новини.LIVE

Квартира может простаивать пустой несколько месяцев, но счета за нее не обязательно исчезнут. Владельцу и в дальнейшем могут начислять плату за отопление, управление домом и отдельные услуги. Если не проверять платежки и не оформить перерасчет там, где это разрешено, суммы могут накопиться в виде задолженности на лицевом счете.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

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Почему за пустую квартиру продолжают начислять коммунальные платежи

Отсутствие жильцов не означает, что владелец жилья автоматически освобождается от всех платежей. Часть расходов связана не с фактическим потреблением воды, газа или электроэнергии, а с содержанием дома и обеспечением его работы.

В частности, даже если квартира длительное время не используется, владельцу придется оплачивать:

централизованное отопление — начисления производятся с учетом особенностей теплоснабжения дома;

управление многоквартирным домом — уборка подъездов, обслуживание лифтов, освещение и содержание общего имущества;

взносы в ОСМД — если дом обслуживается объединением совладельцев;

абонентскую плату за отдельные коммунальные услуги;

распределение газа — плата за доставку ресурса, которая может начисляться независимо от текущего потребления.

Поэтому просто выехать из квартиры и перестать оплачивать все счета не получится. Даже если никто не пользуется жильем, часть обязательств собственника остается.

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Когда можно не платить за коммунальные услуги

Другая ситуация возникает с оплатой воды, газа и электроэнергии, если в квартире установлены соответствующие счетчики. В таком случае начисления за потребленные ресурсы зависят от фактических показаний приборов учета.

Если показатели не меняются, платить за неиспользованные кубометры воды или газа и киловатт-часы электроэнергии не нужно. Однако владельцу важно регулярно передавать данные поставщикам, даже если потребление равно нулю.

Если приборов учета нет, ситуация сложнее. По общему правилу начисления могут производиться по установленным нормам. Однако законодательство предусматривает возможность не оплачивать отдельные неиспользованные услуги, если потребитель и другие жильцы отсутствовали более 30 календарных дней.

Для этого необходимо уведомить поставщика услуги о временном отсутствии и предоставить документы, подтверждающие это. Самостоятельно прекращать оплату без оформления соответствующего обращения рискованно, поскольку начисления могут продолжаться.

Как владельцу оформить перерасчет коммунальных платежей

Чтобы воспользоваться правом на неоплату отдельных неиспользованных услуг, собственнику необходимо обратиться непосредственно к их поставщикам.

Для этого необходимо:

Подготовить заявление о временном отсутствии жильцов в квартире. Приложить документы, подтверждающие пребывание по другому адресу или за границей. Отправить обращение поставщикам соответствующих услуг в бумажной или электронной форме в соответствии с условиями договора. Проверить следующие платежные ведомости и убедиться, что начисления скорректированы.

Подтверждением длительного отсутствия могут служить справка о статусе внутренне перемещенного лица, документы о временном проживании в другом месте, обучении, лечении или прохождении военной службы. Также можно предоставить документы, подтверждающие пребывание за границей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из украинцев разрешили не платить за распределение газа. Для этого должны быть соблюдены определенные условия, ведь само отсутствие потребления не отменяет начислений. Владельцам недвижимости важно знать, когда можно прекратить оплату за доставку газа.

Также Новини.LIVE сообщали, что вторая квартира может стать причиной отказа в жилищной субсидии. В то же время для отдельных владельцев недвижимости предусмотрены исключения, позволяющие сохранить государственную помощь. При оформлении субсидии Пенсионный фонд учитывает количество объектов жилья и обстоятельства владения ими.