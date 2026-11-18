Коммунальные квитанции, расчеты и деньги. Фото: Новини.LIVE

В ООО "Газораспределительные сети Украины", входящем в "Группу Нафтогаз", рассказали, какие правила действуют в 2026 году для тех, кто выехал из дома и не пользуется природным газом. Там уточнили, в каких случаях нужно платить за распределение голубого топлива, а когда следует расторгнуть договор.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра "Газсети", информируют Новини.LIVE.

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Когда нужно платить за распределение газа

По информации "Газсети", граждане, которые в условиях военного положения выехали из жилья и не пользуются газом, все равно должны платить за доставку.

В компании пояснили, что временное отсутствие в жилье или статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не прекращают автоматически начисление. Даже если человек не пользуется этой услугой, а объект остается подключенным к газораспределительной сети по договору, плата будет начисляться при отсутствии потребления.

Разъяснения по оплате. Источник: Газсети

Когда не начисляется плата за доставку газа

В то же время правом не платить могут воспользоваться только владельцы поврежденного или полностью уничтоженного жилья.

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Согласно правилам, плата не начисляется, если в результате агрессии РФ объект бытового потребителя был поврежден или уничтожен, а его дальнейшая эксплуатация не соответствует требованиям безопасности.

При этом факт повреждения или уничтожения имущества должен быть официально подтвержден в установленном законодательством порядке. Об этом необходимо уведомить оператора газораспределительной системы (ГРС).

Период, в течение которого начисления не производятся, устанавливается со дня прекращения распределения газа оператором ГРМ в связи с повреждением объекта до полного восстановления газоснабжения после проведения ремонта.

Уточнение, когда плата не начисляется. Источник: Газсети

Как прекратить начисления за распределение

В компании объяснили, как клиентам не платить за распределение природного газа, если жилье не повреждено, но владелец длительное время им не пользуется.

В таком случае гражданин имеет право инициировать прекращение начислений. Для этого необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов "Газсети" в своем регионе и расторгнуть договор о распределении природного газа.

Соответствующее заявление должен подать владелец или его уполномоченный представитель.

Когда необходимо расторгнуть договор. Источник: Газсети

После расторжения договора специалисты должны механически отсоединить объект от газораспределительной сети. Для возобновления газоснабжения потребуется:

повторное подключение;

оформление документов;

оплата соответствующих работ.

В компании подчеркнули, что временное прекращение газоснабжения или опломбирование оборудования без расторжения договора не приостановит начислений.

"Перед подачей заявления рекомендуем уточнить в своем филиале Газсети порядок и стоимость предстоящего возобновления газоснабжения. В некоторых случаях сохранение минимального платежа может оказаться выгоднее, чем повторное подключение", — пояснили в компании.

Советы перед расторжением договора. Источник: Газсети

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе объяснили, как формируется цена на доставку природного газа. Поскольку зимой клиенты потребляют больше газа, чем летом, ежемесячную плату распределяют на равные части в течение года. Такие платежи позволяют нивелировать различия в суммах.

Еще Новини.LIVE писали о том, что Нафтогаз обновил приложение Куб, расширив его функционал и географию. Теперь клиенты могут оплачивать как природный газ, так и все остальные коммунальные услуги. Такая возможность доступна для жителей большего числа городов. Для этого достаточно добавить личный счет за электроэнергию, горячую воду и тепло.