Чоловік перевіряє платіжки. Фото: Новини.LIVE

Квартира може стояти порожньою кілька місяців, але рахунки за неї не обов’язково зникнуть. Власнику й надалі можуть нараховувати плату за опалення, управління будинком та окремі послуги. Якщо не перевіряти платіжки й не оформити перерахунок там, де це дозволено, суми можуть накопичитися в борг на особовому рахунку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

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Чому за порожню квартиру продовжують нараховувати комуналку

Відсутність мешканців не означає, що власник житла автоматично звільняється від усіх платежів. Частина витрат пов'язана не з фактичним споживанням води, газу чи електроенергії, а з утриманням будинку та забезпеченням його роботи.

Зокрема, навіть якщо квартира тривалий час не використовується, власнику доведеться оплачувати:

централізоване опалення — нарахування здійснюються з урахуванням особливостей теплопостачання будинку;

управління багатоквартирним будинком — прибирання під'їздів, обслуговування ліфтів, освітлення та утримання спільного майна;

внески ОСББ — якщо будинок обслуговує об'єднання співвласників;

абонентську плату за окремі комунальні послуги;

розподіл газу — платіж за доставку ресурсу, який може нараховуватися незалежно від поточного споживання.

Тому просто виїхати з квартири та перестати оплачувати всі рахунки не вийде. Навіть якщо ніхто не користується житлом, частина зобов'язань власника залишається.

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Коли можна не платити за комунальні послуги

Інша ситуація виникає з оплатою води, газу та електроенергії, якщо у квартирі встановлені відповідні лічильники. У такому разі нарахування за спожиті ресурси залежать від фактичних показників приладів обліку.

Якщо показники не змінюються, платити за невикористані кубометри води чи газу та кіловат-години електроенергії не потрібно. Однак власнику важливо регулярно передавати дані постачальникам, навіть якщо споживання дорівнює нулю.

Якщо приладів обліку немає, ситуація складніша. За загальним правилом нарахування можуть здійснювати за встановленими нормами. Проте законодавство передбачає можливість не оплачувати окремі невикористані послуги, якщо споживач та інші мешканці були відсутні понад 30 календарних днів.

Для цього необхідно повідомити виконавця послуги про тимчасову відсутність і надати документи, які це підтверджують. Самостійно припиняти оплату без оформлення відповідного звернення ризиковано, оскільки нарахування можуть продовжитися.

Як власнику оформити перерахунок комуналки

Щоб скористатися правом на неоплату окремих невикористаних послуг, власнику потрібно звернутися безпосередньо до їхніх виконавців.

Для цього необхідно:

Підготувати заяву про тимчасову відсутність мешканців у квартирі. Додати документи, які підтверджують перебування за іншою адресою або за кордоном. Надіслати звернення постачальникам відповідних послуг у паперовій або електронній формі відповідно до умов договору. Перевірити наступні платіжки та переконатися, що нарахування скоригували.

Підтвердженням тривалої відсутності можуть бути довідка внутрішньо переміщеної особи, документи про тимчасове проживання в іншому місці, навчання, лікування або проходження військової служби. Також можна надати документи, які підтверджують перебування за кордоном.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з українців дозволили не платити за розподіл газу. Для цього мають бути дотримані визначені умови, адже сама відсутність споживання не скасовує нарахувань. Власникам нерухомості важливо знати, коли можна припинити оплату за доставку блакитного палива.

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