Военный с семьёй. Фото: Reuters

Если один из членов семьи проходит военную службу, близким следует заранее позаботиться о доступе к важной финансовой информации. В случае ранения, длительного отсутствия связи или другой чрезвычайной ситуации это поможет своевременно оплачивать счета, контролировать кредиты и решать имущественные вопросы.

О том, какие документы, банковские данные и юридические разрешения следует подготовить, чтобы семья была готова к непредвиденным обстоятельствам, рассказали на онлайн-платформе "Гаразд", передают Новини.LIVE.

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Какие документы нужно собрать заранее

Ранение, длительное отсутствие связи или другие непредвиденные обстоятельства могут поставить перед семьей военнослужащего срочные финансовые и юридические задачи. Чтобы не тратить время на поиск нужной информации, целесообразно заранее сформировать отдельный пакет документов.

Его следует хранить в двух форматах — бумажном и электронном. В папке можно разместить оригиналы или копии документов, а отсканированные версии загрузить в защищенное облачное хранилище.

Важно упорядочить файлы, настроить надежную защиту от постороннего доступа и определить, кто из доверенных членов семьи сможет найти нужную информацию. При этом хранить пароли, PIN-коды и другие секретные платежные данные вместе с копиями документов не стоит.

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Личные документы военнослужащего и членов семьи

Прежде всего необходимо подготовить документы, подтверждающие личность и родственные связи. Они могут понадобиться при обращении в банки, государственные учреждения или при оформлении социальной помощи.

В папку следует положить:

копии паспортов гражданина Украины;

копии или оригиналы загранпаспортов;

копии регистрационных номеров учетных карточек налогоплательщиков (РНОКПП);

свидетельство о браке;

свидетельства о рождении детей и других членов семьи, если это необходимо;

важная медицинская информация о хронических заболеваниях, аллергиях, прививках и других особенностях здоровья.

Такой набор поможет быстрее подтвердить личность, семейный статус или предоставить необходимую информацию при организации медицинской помощи.

Какие сведения о военной службе необходимо сохранить

Родственникам следует иметь информацию, которая поможет установить связь с воинской частью, ответственными должностными лицами или ТЦК и СП.

В частности, желательно подготовить:

номер военного билета или временного военного билета и его копию;

воинское звание и должность;

военно-учетную специальность, если она известна;

название и номер воинской части или подразделения;

справку о прохождении военной службы по форме № 5;

контакты ТЦК и СП, из которого военнослужащего призвали;

доступные контактные данные воинской части;

фамилии и контакты непосредственного командира, сослуживцев или других ответственных лиц;

номер горячей линии воинской части, бригады или группировки, если он имеется.

Эти сведения могут пригодиться при обращении по вопросам прохождения службы, оформления положенных выплат и выяснения организационных вопросов.

В то же время информацию о месте дислокации подразделения и другие конфиденциальные военные данные следует хранить с особой осторожностью и не передавать посторонним.

Банковские счета и подтверждения доходов

Семье желательно знать, в каких банках человек обслуживается, какие счета использует для получения средств и куда поступают регулярные платежи.

При необходимости можно подготовить:

перечень банков, в которых открыты счета;

номера счетов и соответствующие банковские реквизиты;

копии налоговых деклараций, если они подавались;

справки о доходах и уплаченных налогах;

выписку из Единого государственного реестра о ФЛП и его реквизиты, если военнослужащий ведет или вел предпринимательскую деятельность.

Эти данные помогут сориентироваться в финансовых делах семьи и быстрее найти необходимые документы.

Документы на недвижимость, автомобили и арендуемое жилье

Если семья владеет недвижимостью, автомобилем, земельным участком или другим имуществом, важно заранее собрать документы, подтверждающие право собственности и помогающие решать связанные с ним вопросы.

В пакет можно включить:

договоры купли-продажи, дарения или мены недвижимости;

свидетельства и выписки, подтверждающие право собственности;

выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

водительское удостоверение соответствующей категории;

действующий договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;

документы на земельные участки и другое движимое или недвижимое имущество.

Если семья арендует жилье, следует хранить договор аренды, контактные данные арендодателя, информацию об оплате и другие документы, связанные с пользованием жильем.

Кредиты, ипотека и регулярные платежи

Чтобы не пропустить обязательные платежи, членам семьи нужно понимать, какие кредитные и другие финансовые обязательства имеет военнослужащий.

Речь идет о потребительских кредитах, ипотеке, займах и регулярных платежах, которые необходимо контролировать независимо от обстоятельств.

Целесообразно хранить копии кредитных договоров, графики погашения задолженности, информацию об остатке долга и контакты банков или других кредиторов.

Депозиты, инвестиции и страхование

Важно, чтобы близкие знали о наличии других финансовых активов военнослужащего. К ним могут относиться банковские депозиты, брокерские счета, ценные бумаги, криптоактивы и другие инвестиции.

Стоит зафиксировать, в каких учреждениях или сервисах хранятся активы, какие договоры заключены и куда обращаться с соответствующими вопросами.

Отдельно целесообразно указать даты окончания срока действия депозитов, условия их продления и другие важные сроки.

Также необходимо собрать договоры страхования жизни, здоровья, недвижимости и автомобиля, а также контакты страховых компаний.

Заранее обсудите с военнослужащим, как семья должна действовать в отношении этих активов в различных ситуациях. При этом доступ к инвестиционным счетам и управление активами могут осуществлять только лица, имеющие соответствующие законные полномочия.

Доверенность, завещание и распоряжение о выплатах

Самого доступа к документам может быть недостаточно, если необходимо официально представлять интересы военнослужащего или проводить финансовые операции от его имени.

Поэтому заранее стоит обсудить возможность оформления доверенности. В зависимости от ее содержания этот документ может позволить уполномоченному лицу представлять интересы военнослужащего в банке, оплачивать определенные обязательства или решать имущественные вопросы.

Если речь идет о совместной собственности супругов, в отдельных случаях могут понадобиться документы о согласии второго супруга на отчуждение недвижимости или транспортного средства.

Кроме того, следует заранее обсудить:

оформление завещания;

личное распоряжение о выплате единовременной денежной помощи (ЭДП) в случае гибели военнослужащего;

порядок хранения этих документов и информирования близких об их наличии.

Конкретные требования зависят от вида документа и юридической ситуации. Поэтому перед оформлением доверенности или распоряжения целесообразно уточнить порядок его составления и заверения.

Семейный бюджет и финансовый резерв

Еще один важный шаг — составить план семейных доходов и расходов. Он должен охватывать оплату коммунальных услуг, продукты, расходы на детей, кредиты, аренду жилья, транспорт и другие регулярные нужды.

Полезно заранее распределить финансовые обязанности между членами семьи. Например, определить, кто будет контролировать коммунальные платежи, следить за сроками погашения кредитов, планировать расходы и отвечать за формирование сбережений.

Если раньше всеми этими вопросами занимался военнослужащий, необходимо убедиться, что близкие знают, где найти нужные документы, реквизиты и контакты учреждений.

Отдельно желательно сформировать резерв на непредвиденные расходы. Его размер зависит от доходов семьи, обязательных платежей и возможностей экономить.

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