Главная Финансы Новые сервисы в Ощадбанке: что изменилось для клиентов

Дата публикации 26 апреля 2026 06:01
Ощадбанк рассказал о новом онлайн-сервисе: чем полезен
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

Благодаря онлайн-эквайрингу клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" могут воспользоваться мобильным заказом в McDonald's, который теперь работает по всей Украине. Оплачивать заказанные блюда можно заранее в приложении.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передают Новини.LIVE.

Мобильный заказ с интернет-эквайрингом от Ощадбанка

Ощадбанк продолжает двигаться в инновационном направлении, сотрудничая с новыми клиентами в сервисе эквайринга и с помощью современных инструментов привлекая новых пользователей.

Как отмечают в банке, мобильный заказ в сети ресторанов быстрого обслуживания McDonald's доступен по всей Украине. Сервис позволяет заказывать и оплачивать весь ассортимент блюд заранее в приложении. Оплатить мобильный заказ можно, только привязав карту в приложении или воспользовавшись Apple Pay на устройствах с iOS.

"Это стало возможным благодаря глобальному решению для приема онлайн-платежей Mastercard Gateway, которое мой банк первым интегрировал в Украине. Все быстро, удобно и по-новому. Мой банк о решениях, которые делают ежедневные вещи проще", — говорится в сообщении.

Ілюстрація. Джерело: Ощадбанк

Правила оформления мобильного заказа

Мобильный заказ дает возможность через приложение McDonald's выбрать необходимый ресторан, добавить в корзину блюда из меню и сразу там же произвести оплату. Это работает следующим образом:

  • необходимо открыть приложение McDonald's;
  • перейти в раздел "Заказ";
  • выбрать заведение McDonald's;
  • указать необходимые блюда;
  • выбрать способ получения: в зоне выдачи заказов, за столом или на МакДрайв;
  • указать способ оплаты;
  • ввести нужные данные;
  • нажать "Подтвердить;
  • оплатить картой.

В банке отмечают, что такая возможность особенно актуальна для тех, кто ценит собственное время и не желает тратить его на очереди. Заказ будет выполнен через 3-5 минут, который необходимо успеть забрать вовремя, ведь его утилизируют через 10 минут после готовности, в таком случае средства не вернут. В то же время через МакДрайв можно забрать заказ в течение двух часов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке клиенты могут получить подарки при осуществлении ежедневных платежей. Каждый расчет за товары или услуги пластиковой картой даст шанс на выигрыш в акционной программе.

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке в мае продолжат действовать лимиты на переводы при операциях по картам и реквизитам IBAN. Клиентам запрещено отправлять на другие карты суммы, выше определенных пределов.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
