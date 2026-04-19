Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Переводы в "Ощад24/7": что будет с лимитами в мае

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 06:01
В Ощад24/7 будут действовать ограничения на переводы средств в мае: какие будут условия
Человек держит карту Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE

В мае 2026 года клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" должны будут придерживаться фиксированных ограничений на операции в мобильном приложении и веб-банкинге "Ощад24/7". В частности, предусмотрены несколько видов лимитов на денежные переводы, призванные обезопасить средства на счетах от мошенников.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.

Что будет с лимитами на переводы средств в Ощадбанке в мае

Как свидетельствует информация финучреждения, в мае текущего года смягчений ограничений на операции денежных переводов в "Ощад24/7" не предвидится. Ожидается дальнейшее применение четких лимитов для защиты от мошеннических схем.

Так, в следующем месяце для клиентов будут актуальными три ключевых ограничения:

  1. На выполнение переводов средств в ночное время;
  2. Отправка сумм свыше 1 000, требующих дополнительного подтверждения;
  3. На денежные переводы в рамках собственных лимитов.

Правила "ночного" лимита охватывают все банковские карты Ощадбанка. Они предусматривают запрет на выполнение финансовых операций объемом 10 000 грн за один перевод. Такие рамки введены в ночное время, поскольку именно в этот период фиксируется самая высокая мошенническая активность.

Читайте также:

Ограничения "дневного" лимита касаются объемов средств, которые можно отправить разово без SMS-подтверждения на финансовый номер телефона отправителя. После резкого снижения в 100 грн на фоне всплеска мошенничества банк повысил лимит до 1 000 грн. То есть, без дополнительного подтверждения можно отправлять суммы до вышеуказанного порога.

Действие ограничений прописано в нормах постановления №58 Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Как перевести средства в приложении Ощадбанка

В "Ощад 24/7" переводить средства между картами банка можно в несколько шагов:

  • в меню необходимо выбрать опцию "Переводы";
  • зайти в раздел "Переводы между картами";
  • отметить нужный тип перевода;
  • нажать на карту, куда нужно сделать перевод;
  • написать номер карты получателя или отсканировать;
  • согласиться со снятием комиссии;
  • выбрать пункт "Продолжить";
  • указать пароль из смс/Face ID/Touch ID.

Перевод на карту другого банка предусматривает следующие действия:

  • надо зайти в пункт "Переводы";
  • нажать на опцию "На карту другого банка";
  • выбрать карту, откуда надо перевести деньги;
  • указать номер карты получателя и сумму;
  • согласиться на снятие комиссии;
  • перейти в "Продолжить";
  • ввести код из смс/Face ID/Touch ID.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из клиентов должен актуализировать данные в Ощадбанке. НБУ обязал все финучреждения регулярно требовать подтверждения персональной информации, что обеспечит гарантированный доступ к услугам.

Еще Новини.LIVE сообщали, какие предусмотрены тарифы на онлайн-платежи в апреле для клиентов Ощадбанка. В частности, за перевод по реквизитам карты, выпущенной другим банком, взимают 1% +5 грн.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации