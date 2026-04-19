В Ощад24/7 будут действовать ограничения на переводы средств в мае: какие будут условия

Человек держит карту Ощадбанка в руках.

В мае 2026 года клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" должны будут придерживаться фиксированных ограничений на операции в мобильном приложении и веб-банкинге "Ощад24/7". В частности, предусмотрены несколько видов лимитов на денежные переводы, призванные обезопасить средства на счетах от мошенников.

Что будет с лимитами на переводы средств в Ощадбанке в мае

Как свидетельствует информация финучреждения, в мае текущего года смягчений ограничений на операции денежных переводов в "Ощад24/7" не предвидится. Ожидается дальнейшее применение четких лимитов для защиты от мошеннических схем.

Так, в следующем месяце для клиентов будут актуальными три ключевых ограничения:

На выполнение переводов средств в ночное время; Отправка сумм свыше 1 000, требующих дополнительного подтверждения; На денежные переводы в рамках собственных лимитов.

Правила "ночного" лимита охватывают все банковские карты Ощадбанка. Они предусматривают запрет на выполнение финансовых операций объемом 10 000 грн за один перевод. Такие рамки введены в ночное время, поскольку именно в этот период фиксируется самая высокая мошенническая активность.

Ограничения "дневного" лимита касаются объемов средств, которые можно отправить разово без SMS-подтверждения на финансовый номер телефона отправителя. После резкого снижения в 100 грн на фоне всплеска мошенничества банк повысил лимит до 1 000 грн. То есть, без дополнительного подтверждения можно отправлять суммы до вышеуказанного порога.

Действие ограничений прописано в нормах постановления №58 Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Как перевести средства в приложении Ощадбанка

В "Ощад 24/7" переводить средства между картами банка можно в несколько шагов:

в меню необходимо выбрать опцию "Переводы";

зайти в раздел "Переводы между картами";

отметить нужный тип перевода;

нажать на карту, куда нужно сделать перевод;

написать номер карты получателя или отсканировать;

согласиться со снятием комиссии;

выбрать пункт "Продолжить";

указать пароль из смс/Face ID/Touch ID.

Перевод на карту другого банка предусматривает следующие действия:

надо зайти в пункт "Переводы";

нажать на опцию "На карту другого банка";

выбрать карту, откуда надо перевести деньги;

указать номер карты получателя и сумму;

согласиться на снятие комиссии;

перейти в "Продолжить";

ввести код из смс/Face ID/Touch ID.

