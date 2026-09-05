Сотрудника систематически оскорбляют на работе: куда обращаться и какие штрафы грозят обидчикам

Сотрудница в офисе. Фото: Magnific

Некоторые украинцы могут сталкиваться с неприятной ситуацией на работе, когда коллеги перестают отвечать в чате, руководитель демонстративно игнорирует, не приглашают на совещания или постоянно делают унизительные замечания. Но если такое поведение повторяется и давление на сотрудника не ослабевает, это уже может быть моббингом. За это виновным грозят штрафы и административная ответственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

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Что считается моббингом

Моббинг — это систематическое и преднамеренное психологическое или экономическое давление на работника. Оно может исходить как от руководителя, так и от коллег или группы работников. Например, человека могут постоянно высмеивать, унижать, запугивать, изолировать от коллектива, умышленно создавать препятствия в работе или лишать информации, необходимой для выполнения обязанностей.

В то же время одна ссора с коллегой или разовое замечание еще не означают моббинг. Важно, чтобы действия были систематическими, повторяющимися и преднамеренными.

Какой штраф могут получить работники

За первый установленный случай моббинга для граждан предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен. Вместо штрафа могут назначить общественные работы — от 20 до 40 часов. Кроме того, работника, совершающего моббинг, могут также уволить с работы.

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Для руководителей и ФЛП штрафы выше

Если моббинг совершает должностное лицо предприятия или ФЛП, использующий наемный труд, штраф составляет от 1700 до 3400 гривен. Также вместо штрафа могут назначить общественные работы — от 30 до 40 часов.

Отдельная ответственность предусмотрена для работодателя, если он сам совершает моббинг или не принимает меры для его пресечения в случаях, когда это установлено судебным решением. Здесь штраф может составлять от 1700 до 6800 гривен, а общественные работы — до 60 часов.

Если нарушение повторяется

Если в течение года человека уже наказывали за моббинг, а затем он снова совершил такое нарушение, штраф увеличивается. Для граждан он составляет 1700–3400 гривен, а для должностных лиц и ФЛП — 3400–6800 гривен.

Можно ли наказать за моббинг в рабочем чате

Цифровое общение также может быть частью моббинга. Например, если работника регулярно умышленно лишают важной рабочей информации, не добавляют в нужные чаты, унижают в корпоративной переписке или используют сообщения для постоянного давления, это может быть одним из проявлений тральбы.

Но доказать моббинг одним лишь скриншотом обычно недостаточно. Важно показать общую картину и повторяемость таких действий.

Как сотруднику защитить себя

Если сотрудник считает, что стал жертвой моббинга, не стоит удалять переписку или другие материалы, которые могут подтвердить ситуацию. Полезно сохранять сообщения, электронные письма, приказы, рабочие документы и другие доказательства. Также стоит записывать, когда именно происходили конфликтные ситуации, кто присутствовал и что конкретно произошло.

После этого можно обратиться к работодателю с заявлением о прекращении таких действий. Если проблема не решается, работник может обратиться в Гоструда или отстаивать свои права в суде.

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