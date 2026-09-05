Працівника систематично ображають на роботі: куди звертатися та які штрафи загрожують кривдникам

Працівниця в офісі. Фото: Magnific

Деякі українці можуть стикатися з неприємною ситуацією на роботі, коли колеги перестають відповідати в чаті, керівник демонстративно ігнорує, не запрошують на наради або постійно роблять принизливі зауваження. Але якщо така поведінка повторюється і тиск на працівника не зменшується, це вже може бути мобінгом. За це винним загрожують штафи і адміністративна відповідальність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

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Що вважається мобінгом

Мобінг — це систематичний і навмисний психологічний або економічний тиск на працівника. Його можуть чинити як керівник, так і колеги або група працівників. Наприклад, людину можуть постійно висміювати, принижувати, залякувати, ізолювати від колективу, навмисно створювати перешкоди в роботі або позбавляти необхідної для виконання обов’язків інформації.

Водночас одна сварка з колегою або разове зауваження ще не означають мобінг. Важливо, щоб дії були систематичними, повторюваними та навмисними.

Який штраф можуть отримати працівники

За перший встановлений випадок мобінгу для громадян передбачений штраф від 850 до 1700 гривень. Замість штрафу можуть призначити громадські роботи — від 20 до 40 годин. Крім того, працівника, який вчиняє мобінг, можуть також звільнити з роботи.

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Для керівників і ФОП штрафи вищі

Якщо мобінг вчиняє посадова особа підприємства або ФОП, який використовує найману працю, штраф становить від 1700 до 3400 гривень. Також замість штрафу можуть призначити громадські роботи — від 30 до 40 годин.

Окрема відповідальність передбачена для роботодавця, якщо він сам чинить мобінг або не вживає заходів для його припинення у випадках, коли це встановлено судовим рішенням. Тут штраф може становити від 1700 до 6800 гривень, а громадські роботи — до 60 годин.

Якщо порушення повторюється

Якщо протягом року людину вже карали за мобінг, а потім вона знову вчинила таке порушення, штраф збільшується. Для громадян він становить 1700–3400 гривень, а для посадових осіб і ФОП — 3400–6800 гривень.

Чи можна покарати за мобінг у робочому чаті

Цифрове спілкування також може бути частиною мобінгу. Наприклад, якщо працівника регулярно навмисно залишають без важливої робочої інформації, не додають до потрібних чатів, принижують у корпоративному листуванні або використовують повідомлення для постійного тиску, це може бути одним із проявів цькування.

Але довести мобінг лише одним скриншотом зазвичай недостатньо. Важливо показати загальну картину та повторюваність таких дій.

Як працівнику захистити себе

Якщо працівник вважає, що став жертвою мобінгу, не варто видаляти листування чи інші матеріали, які можуть підтвердити ситуацію. Корисно зберігати повідомлення, електронні листи, накази, робочі документи та інші докази. Також варто записувати, коли саме відбувалися конфліктні ситуації, хто був присутній і що конкретно сталося.

Після цього можна звернутися до роботодавця із заявою про припинення таких дій. Якщо проблема не вирішується, працівник може звернутися до Держпраці або захищати свої права в суді.

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