Работа несовершеннолетних в Украине: какая предусмотрена зарплата, льготы и гарантии

Сотрудники на предприятии. Фото: Freepik

В Украине несовершеннолетние работники в вопросе оплаты труда обладают равными правами со взрослыми. В то же время в вопросах охраны труда, рабочего времени и отпусков такие граждане наделены существенными преимуществами в виде различных льгот и дополнительных гарантий. В частности, для них не устанавливается испытательный срок.

О том, на каких условиях работают несовершеннолетние, рассказывают Новини.LIVE.

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Оформление несовершеннолетних работников и возрастные ограничения

По информации Управления инспекционной деятельности в Харьковской области Северо-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда, в 2026 году в рамках действующих норм законодательства, работники в возрасте до 18 лет в трудовых отношениях приравниваются по правам к совершеннолетним, однако в сфере охраны труда, рабочего времени и отпусков они наделены отдельными льготами и дополнительными гарантиями.

В частности, трудовые договоры с несовершеннолетними заключаются исключительно в письменной форме.

Что касается приема на работу, то общий возраст — с 16 лет, с 15 лет — с согласия одного из родителей, с 14 лет — исключительно для выполнения легкой работы в свободное от учебы время и с согласия родителей (или лиц, их заменяющих).

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В то же время для граждан при приеме на работу до достижения 18 лет испытательный срок не устанавливается.

Продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 31 календарный день. Его предоставляют в удобное для несовершеннолетнего время, а в первый год работы — до наступления шестимесячного срока непрерывной работы. При этом замена отпуска денежной компенсацией невозможна.

Действуют строгие запреты для работодателя, ведь нельзя таких работников:

Привлекать к ночным, сверхурочным работам и работе в выходные дни; Назначать им тяжелую работу, работу с вредными или опасными условиями труда, а также выполнять подземные работы; Разрешать поднимать и перемещать предметы, масса которых превышает установленные для несовершеннолетних предельные нормы.

Как оплачивается работа и рабочее время

Согласно правилам, заработную плату несовершеннолетним гражданам выплачивают в том же размере, что и работникам соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. То есть сокращенная продолжительность не уменьшит размер оклада.

В то же время требования к рабочему времени следующие:

15–16 лет: до 24 часов в неделю — во время учебы — до 12 часов;

6–18 лет: до 36 часов в неделю — во время учебы — до 18 часов.

"Нарушение трудовых гарантий несовершеннолетних влечет за собой административную, финансовую или уголовную ответственность", — подчеркнули в Гоструда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что правительство приняло решение повысить должностные оклады работникам Госагентства водных ресурсов, его территориальных органов, учреждений и организаций. В частности, была обновлена Единая тарифная сетка, определены предельные размеры выплат. Также теперь к ним будет применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов — 2.

Еще Новини.LIVE писали, что в сентябре работники бюджетной сферы получат право на индексацию, если будут созданы предпосылки на фоне роста уровня индекса инфляции. Пересмотреть уровень оплаты труда смогут, если показатель потребительских цен превысит уровень индексации на 103%. Впервые возможность индексации возникла в июне.