Новые цены на фуражную кукурузу — что происходит на агрорынке в начале зимы

В Украине фуражная кукуруза уже давно считается одной из основных культур для земледелия. Именно поэтому для посевов фуражной кукурузы отводятся большие площади земель.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на эту культуру в декабре.

Какая цена кукурузы сегодня

Фуражная кукуруза в последний месяц зимы постепенно дешевеет на украинском рынке. Как пишет издание АПК-Информ, цены снижаются из-за того, что на экспортном рынке фуражной кукурузы тоже падает стоимость.

"Спрос как внутренних потребителей, так и экспортно-ориентированных компаний оставался довольно высоким", — говорится в публикации.

Цена на кукурузу

По состоянию на пятницу, 19 декабря, тонна фуражной кукурузы стоит 7 357 гривен, как и днем ранее. Всего за последние 8 дней культура подешевела на 80 гривен, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Так, 11 декабря тонна торговалась по средней цене в 7 437 гривен. Такая цена на фуражную кукурузу держалась до 17 декабря, пока 18 декабря не снизилась до показателя в 7 437 гривен. С тех пор цена на фуражную кукурузу остается неизменной.

