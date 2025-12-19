Видео
Главная Финансы На рынке зерна неспокойно — что подстрекает цены на кукурузу

На рынке зерна неспокойно — что подстрекает цены на кукурузу

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 06:30
Новые цены на фуражную кукурузу — что происходит на агрорынке в начале зимы
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине фуражная кукуруза уже давно считается одной из основных культур для земледелия. Именно поэтому для посевов фуражной кукурузы отводятся большие площади земель.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на эту культуру в декабре.

Читайте также:

Какая цена кукурузы сегодня

Фуражная кукуруза в последний месяц зимы постепенно дешевеет на украинском рынке. Как пишет издание АПК-Информ, цены снижаются из-за того, что на экспортном рынке фуражной кукурузы тоже падает стоимость.

"Спрос как внутренних потребителей, так и экспортно-ориентированных компаний оставался довольно высоким", — говорится в публикации.

Цена на кукурузу

По состоянию на пятницу, 19 декабря, тонна фуражной кукурузы стоит 7 357 гривен, как и днем ранее. Всего за последние 8 дней культура подешевела на 80 гривен, свидетельствуют данные на портале Tripoli.land.

Так, 11 декабря тонна торговалась по средней цене в 7 437 гривен. Такая цена на фуражную кукурузу держалась до 17 декабря, пока 18 декабря не снизилась до показателя в 7 437 гривен. С тех пор цена на фуражную кукурузу остается неизменной.

Ранее мы рассказывали, как меняются цены на пшеницу. Известно, сколько сейчас стоит гектар. Также мы писали, что на украинском рынке дешевеет еще одна культура. Еще месяц назад она постоянно прибавляла в цене.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
