Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Кредитные льготы для военных: кому отменят проценты и штрафы

Кредитные льготы для военных: кому отменят проценты и штрафы

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 08:45
Кредиты для военных в Украине: какие льготы действуют и как их оформить
Военнослужащие, деньги. Фото: Новости.LIVE. Коллаж: Новости.LIVE.

Украинцы, которые проходят службу в ВСУ, могут не платить проценты по кредитам, а также отменить штрафы и пени за просрочку. Более того, такая льгота распространяется не только на самих защитников, но и на их жен и мужей.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию 15-го армейского корпуса.

За что можно не платить

Если человек проходит военную службу, кредит для него фактически становится дешевле.

Закон позволяет не платить:

  • проценты за пользование кредитом;
  • штрафы;
  • пеню за просрочку.

Правило действует независимо от того, где именно оформлен кредит — в банке, кредитном союзе, ломбарде или другом финансовом учреждении.

Читайте также:

При этом сам долг никуда не исчезнет. Тело кредита придется вернуть полностью.

Кому могут отказать

Закон содержит несколько важных исключений. Льготу не дадут, если вы брали целевой кредит на:

  • приобретение жилья;
  • приобретение автомобиля;
  • покупку и установку солнечных панелей, ветровых электроустановок, гибридных инверторов и систем накопления энергии, если их стоимость компенсирует государство или другие лица.

Но есть одно "но". Банк смотрит именно на целевое назначение кредита, указанное в договоре. Если вы оформили обычный займ на собственные нужды, а потом купили на эти деньги авто или жилье — право на нулевые проценты сохранится.

Как оформить льготы

Автоматически вы их не получите. Для прекращения начисления процентов и штрафов нужно обратиться к кредитору и сообщить о своем праве.

Обычно просят:

  • письменное заявление;
  • документы о прохождении военной службы;
  • свидетельство о браке, если обращается муж или жена военного.

Пока вы не предоставите эти документы, банк будет продолжать считать долги.

Обратите внимание

Единого списка документов в законе нет. Поэтому требования кредиторов могут отличаться.

Ранее Новости.LIVE рассказывали, что военные могут годами недополучать часть денежного обеспечения из-за ошибок в начислениях. Чаще всего не учитывают надбавки, премии или считают выплаты по устаревшим показателям. Деньги можно вернуть через перерасчет или суд.

Также Новости.LIVE сообщали, сколько денег получат военные в июне. Размер выплат зависит от условий службы: где именно находится военный и какие задачи выполняет. Базовое обеспечение для большинства стартует от более 20 тысяч гривен, а дополнительно доплачивается от 30 до 100 тысяч гривен.

 

кредиты штрафы льготы военнослужащие
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации