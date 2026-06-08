Кредиты для военных в Украине: какие льготы действуют и как их оформить

Кредитные льготы для военных: кому отменят проценты и штрафы
Украинцы, которые проходят службу в ВСУ, могут не платить проценты по кредитам, а также отменить штрафы и пени за просрочку. Более того, такая льгота распространяется не только на самих защитников, но и на их жен и мужей.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию 15-го армейского корпуса.
За что можно не платить
Если человек проходит военную службу, кредит для него фактически становится дешевле.
Закон позволяет не платить:
- проценты за пользование кредитом;
- штрафы;
- пеню за просрочку.
Правило действует независимо от того, где именно оформлен кредит — в банке, кредитном союзе, ломбарде или другом финансовом учреждении.
При этом сам долг никуда не исчезнет. Тело кредита придется вернуть полностью.
Кому могут отказать
Закон содержит несколько важных исключений. Льготу не дадут, если вы брали целевой кредит на:
- приобретение жилья;
- приобретение автомобиля;
- покупку и установку солнечных панелей, ветровых электроустановок, гибридных инверторов и систем накопления энергии, если их стоимость компенсирует государство или другие лица.
Но есть одно "но". Банк смотрит именно на целевое назначение кредита, указанное в договоре. Если вы оформили обычный займ на собственные нужды, а потом купили на эти деньги авто или жилье — право на нулевые проценты сохранится.
Как оформить льготы
Автоматически вы их не получите. Для прекращения начисления процентов и штрафов нужно обратиться к кредитору и сообщить о своем праве.
Обычно просят:
- письменное заявление;
- документы о прохождении военной службы;
- свидетельство о браке, если обращается муж или жена военного.
Пока вы не предоставите эти документы, банк будет продолжать считать долги.
Обратите внимание
Единого списка документов в законе нет. Поэтому требования кредиторов могут отличаться.
Ранее Новости.LIVE рассказывали, что военные могут годами недополучать часть денежного обеспечения из-за ошибок в начислениях. Чаще всего не учитывают надбавки, премии или считают выплаты по устаревшим показателям. Деньги можно вернуть через перерасчет или суд.
Также Новости.LIVE сообщали, сколько денег получат военные в июне. Размер выплат зависит от условий службы: где именно находится военный и какие задачи выполняет. Базовое обеспечение для большинства стартует от более 20 тысяч гривен, а дополнительно доплачивается от 30 до 100 тысяч гривен.