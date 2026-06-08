Кредиты для военных в Украине: какие льготы действуют и как их оформить

Военнослужащие, деньги. Фото: Новости.LIVE. Коллаж: Новости.LIVE.

Украинцы, которые проходят службу в ВСУ, могут не платить проценты по кредитам, а также отменить штрафы и пени за просрочку. Более того, такая льгота распространяется не только на самих защитников, но и на их жен и мужей.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию 15-го армейского корпуса.

За что можно не платить

Если человек проходит военную службу, кредит для него фактически становится дешевле.

Закон позволяет не платить:

проценты за пользование кредитом;

штрафы;

пеню за просрочку.

Правило действует независимо от того, где именно оформлен кредит — в банке, кредитном союзе, ломбарде или другом финансовом учреждении.

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При этом сам долг никуда не исчезнет. Тело кредита придется вернуть полностью.

Кому могут отказать

Закон содержит несколько важных исключений. Льготу не дадут, если вы брали целевой кредит на:

приобретение жилья;

приобретение автомобиля;

покупку и установку солнечных панелей, ветровых электроустановок, гибридных инверторов и систем накопления энергии, если их стоимость компенсирует государство или другие лица.

Но есть одно "но". Банк смотрит именно на целевое назначение кредита, указанное в договоре. Если вы оформили обычный займ на собственные нужды, а потом купили на эти деньги авто или жилье — право на нулевые проценты сохранится.

Как оформить льготы

Автоматически вы их не получите. Для прекращения начисления процентов и штрафов нужно обратиться к кредитору и сообщить о своем праве.

Обычно просят:

письменное заявление;

документы о прохождении военной службы;

свидетельство о браке, если обращается муж или жена военного.

Пока вы не предоставите эти документы, банк будет продолжать считать долги.

Обратите внимание

Единого списка документов в законе нет. Поэтому требования кредиторов могут отличаться.

Ранее Новости.LIVE рассказывали, что военные могут годами недополучать часть денежного обеспечения из-за ошибок в начислениях. Чаще всего не учитывают надбавки, премии или считают выплаты по устаревшим показателям. Деньги можно вернуть через перерасчет или суд.

Также Новости.LIVE сообщали, сколько денег получат военные в июне. Размер выплат зависит от условий службы: где именно находится военный и какие задачи выполняет. Базовое обеспечение для большинства стартует от более 20 тысяч гривен, а дополнительно доплачивается от 30 до 100 тысяч гривен.