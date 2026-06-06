В Украине могут ввести штрафы для военных командиров: за что будут взимать до 8 500 грн

Украинские военнослужащие. Фото: Новини.LIVE

В Украине для военных командиров могут ввести административную ответственность за ненадлежащее рассмотрение рапортов военнослужащих. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Почему предлагают усилить ответственность

Законопроект №15120 предусматривает наказание для командиров за нарушение процедуры приема и рассмотрения рапортов военных.

Авторы документа отмечают, что в условиях полномасштабной войны особое значение приобретает защита прав военнослужащих и соблюдение установленных правил взаимодействия между личным составом и командованием.

По их мнению, оперативное рассмотрение рапортов непосредственно влияет как на психологическое состояние бойцов, так и на эффективность выполнения боевых задач подразделениями.

Рапорт остается основным механизмом обращения военного к командованию и используется для реализации ряда важных прав, в частности относительно:

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оформления отпуска;

прохождения лечения;

перевода на другое место службы;

увольнения со службы;

других кадровых и социальных вопросов.

В то же время, как отмечают инициаторы законопроекта, в войсках нередко фиксируются случаи, когда рапорты не принимают или не регистрируют, нарушают сроки их рассмотрения, не предоставляют ответы или вообще оставляют обращения без рассмотрения.

Какие штрафы хотят ввести для командиров

Документ предлагает установить следующие санкции за нарушение порядка рассмотрения рапортов:

в обычный период — штраф от 850 до 1 700 гривен;

во время особого периода (кроме военного положения), а также за повторное нарушение — штраф от 1 700 до 3 400 гривен или арест на гауптвахте сроком до пяти суток;

во время военного положения — штраф от 3 400 до 8 500 гривен или арест на гауптвахте от пяти до десяти суток.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его реализация не потребует дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов. В то же время поступления от уплаты штрафов в случае выявления нарушений могут стать дополнительным источником бюджетных доходов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что некоторым военнослужащим выплатят по 50 000 грн. Право на единовременную денежную помощь имеют мобилизованные и контрактники. Обязательное условие — регистрация в конкретной общине.

Также Новини.LIVE писали, что военные могут получить недоначисленное им денежное обеспечение. Некоторые защитники получали меньшие выплаты, чем им положено. Это происходило по ряду бюрократических причин.