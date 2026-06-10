Выплаты на оздоровление для детей военных: какую сумму можно получить в 2026 году

Мужчина в военной форме обнимает женщину и ребенка, деньги. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине для детей военнослужащих действуют специальные программы льготного отдыха. В частности работает проект "єОздоровлення", когда деньги на путевку приходят прямо на карточку.

О том, как семье защитника получить деньги на отдых ребенка, рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua, передают Новини.LIVE.

Сколько можно получить по программе "єОздоровлення"

Проект "єОздоровлення" действует по принципу монетизации. То есть государство не выдает готовую путевку в лагерь, а выплачивает деньги непосредственно семье.

Один из родителей (или законный представитель) получает на карточку в ПриватБанке целевые средства.

Возраст ребенка, который имеет право на путевку — от 7 до 18 лет. Сумма равна пяти прожиточным минимумам для детей соответствующего возраста. В 2026 году выплата составляет 17 560 грн (ПМ — 3 512 грн).

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Эти деньги можно потратить исключительно на оплату путевки в одном из лагерей или санаториев, которые присоединились к программе.

Кто может принять участие в программе

Приоритетное право на финансирование отдыха предоставляется детям:

участников боевых действий;

военнослужащих, получивших ранения, контузию или увечье при исполнении обязанностей;

погибших Героев;

пропавших без вести военнослужащих.

Как оформить выплату за "єОздоровлення"

Чтобы получить деньги на отдых для ребенка, ни военнослужащему, ни членам его семьи не нужно обращаться в органы соцзащиты. Оповещение о праве на помощь обычно приходит автоматически в Дії (если ребенок есть в реестрах).

Если же оповещение не поступало, военнослужащий или его жена может самостоятельно обратиться в ближайший орган соцзащиты (или ЦНАП). К заявлению нужно приложить удостоверение УБД (или справку о ранении/статусе) и свидетельство о рождении ребенка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине планируют повысить выплаты военнослужащим. Речь идет об увеличении минимального оклада с 20 до 30 тыс.грн. Однако обсуждение этого вопроса в профильном комитете ВР выявило серьезную финансовую дыру в бюджете.

Также Новини.LIVE писали, какие кредитные льготы действуют для военных. Защитники имеют право не платить проценты, штрафы и пеню по займам. Преференция распространяется не только на самих военнослужащих, но и на их жен и мужей.