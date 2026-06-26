Компенсация за поврежденную посылку: когда украинцы могут получить деньги

Посылка на почте, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы часто сталкиваются с неприятными ситуациями при совершении онлайн-покупок и доставке товаров: посылка приходит повреждённой, теряется в пути или задерживается на несколько дней или даже недель. Известно, в каких случаях можно официально потребовать компенсацию от почтового оператора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

По закону клиент имеет право знать точную стоимость услуги, сроки доставки и получить услугу надлежащего качества. Если оператор не выполнил своих обязательств, можно подать претензию и потребовать возмещения.

Как обезопасить себя еще до отправки

Чтобы в случае проблем было проще доказать свою правоту, в Госпродпотребслужбе советуют:

сохранять чек или квитанцию об отправке;

отслеживать посылку через официальный сервис оператора;

для дорогостоящих вещей оформлять услугу "декларированная стоимость";

по возможности составлять опись содержимого.

Что делать, если посылка повреждена

Самое главное — не спешите забирать посылку сразу. Сначала внимательно осмотрите её прямо в отделении, ещё до того, как подтвердите получение.

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Если упаковка повреждена или внутри испорченный товар:

немедленно сообщите об этом сотруднику почты;

попросите осмотреть отправление вместе с вами;

требуйте составить акт о повреждении.

Именно этот документ станет главным доказательством, если вы решите требовать компенсацию.

Если же вы забрали посылку, а уже дома заметили повреждение, доказать, что оно возникло именно во время доставки, будет сложнее.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить компенсацию из-за ошибки врача. Если доказано, что из-за неправильного диагноза или лечения был причинен вред, медик может понести гражданскую, административную или даже уголовную ответственность. Стоит обращаться в правоохранительные органы и готовить иск в суд.

Кроме того, Новини.LIVE писали о других случаях выплаты компенсаций. В частности, работники могут получить выплаты за неиспользованные дни отпуска, но только при условии, что обязательные 24 дня ежегодного отпуска уже были использованы. Остальные дни разрешается заменить денежной компенсацией. Иногда такие выплаты возможны даже при увольнении работника.