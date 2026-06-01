Главная Финансы Посылки Укрпоштой: какие скидки доступны военнослужащим

Дата публикации 1 июня 2026 17:35
Скидки для военных на доставку от Укрпошты: что доступно в июне
Военные на учениях, отделение Укрпошты, посылка. Фото: Генштаб, Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие в приложении "Армия+" могут воспользоваться специальными условиями на доставку посылок от Укрпошты. Чтобы получить скидку, необходимо сгенерировать штрихкод.

О привилегиях, которые предоставляет военным Укрпошта, и как ими воспользоваться, объяснили в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

Какие скидки на посылки доступны военным

Для военнослужащих на Укрпочте действуют такие льготные тарифы:

  • доставка в прифронтовые регионы посылок весом до 30 кг — за 1 или за 6 гривен по тарифу "Приоритетный" (конечная цена зависит от того, оформлена ли посылка самостоятельно в приложении почты, или через оператора в отделении);
  • доставка по Украине — скидка 25% по тарифу "Приоритетный" в любой регион;
  • международные отправления — скидка 25%.

Как военному получить скидку

Воспользоваться льготами могут военнослужащие, авторизованные в приложении. Для этого нужно сгенерировать штрихкод в "Армия+" и показать его оператору в отделении Укрпошты при оформлении.

Ежемесячно военным доступны 9 штрихкодов — по три на каждую категорию посылок.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о льготах, которые предоставляет военнослужащим Ощадбанк. Среди таких — кредит на недвижимость для военных "еОселя". Также предусмотрены финансовые программы для открытия и развития собственного дела.

Также Новини.LIVE писали, зависит ли размер льготы на коммуналку для УБД от доходов семьи. Компенсация начисляется в пределах установленных социальных лимитов. Все, что потреблено сверх нормы, оплачивается по полному тарифу.

Укрпошта военнослужащие тарифы на посылки
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
