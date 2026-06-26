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Новая почта запускает ночную доставку: где уже работает

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 02:20
Ночная доставка через Новую почту: о чем должны знать клиенты
Отделение Новой почты. Фото: Новини.LIVE

На Новой почте запущен сервис ночной доставки посылок. Это означает, что в пункт назначения они будут поступать ещё до начала рабочего дня. Посылки будут оставлять в почтоматах.

Об этом сообщила пресс-служба Новой пошты, передает Новини.LIVE.

Подробнее о ночной доставке Новой почты

Ночная доставка — это пока пилотный проект, который тестируется с 22:00 до 07:00 утра в:

  • Киеве;
  • Одессе;
  • Львове;
  • Полтаве;
  • Днепре.

"После успешного завершения тестирования мы планируем масштабировать этот опыт и запустить ночную доставку в почтоматы во всех городах-миллионниках и областных центрах Украины", — сказал директор департамента логистики почтоматов Иван Богуцкий.

Какие еще изменения готовит Новая почта

В компании хотят, чтобы клиенты получали свои заказы еще быстрее, поэтому работают над сокращением общего времени доставки. Отмечается, что еще в начале 2026 года средний срок доставки отправления в почтомат составлял 26,5 часа. В мае этот показатель сократили до 20,5 часов.

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Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут по-новому получать посылки. Так, почтоматы Укрпошти заработали еще в пяти городах. Теперь для того, чтобы забрать отправление, оператор не нужен.

Еще Новини.LIVE писали, что почтово-логистический оператор Meest Почта изменил тарифы на свои услуги. Подорожала, например, доставка посылок по Украине. В среднем цены выросли на 10–20 грн в зависимости от веса и формата доставки.

Новая почта посылки доставка
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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