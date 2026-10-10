Выплаты детям погибших военнослужащих: когда начислят надбавку

Девочка, завернутая в флаг Украины. Фото: УНИАН

Дети погибших военнослужащих могут иметь право не только на пенсию в связи с потерей кормильца, но и на дополнительную надбавку за государственную награду отца. В частности, Пенсионный фонд Украины разъяснил, какую сумму могут доплачивать ребенку, если военнослужащего посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Какую надбавку к пенсии может получить ребенок погибшего военного

В Украине предусмотрена пенсия за особые заслуги перед государством для граждан, награжденных государственными орденами. Если человек, имевший право на такую пенсию, умер, нетрудоспособные члены его семьи, в частности дети, могут получать надбавку к пенсии в связи с потерей кормильца.

Размер доплаты зависит от количества нетрудоспособных членов семьи, имеющих на неё право. Если такой член семьи один, надбавка составляет 70% от суммы, которую могли бы установить награжденному. Если право имеют двое или более членов семьи, размер составляет 90%.

В Пенсионном фонде рассмотрели случай, когда отца ребенка посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени. Согласно приведенному расчету, надбавка может составить 635,78 гривны в месяц, если право на нее имеет один нетрудоспособный член семьи.

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Сумму рассчитали с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, в размере 2 595 гривен. Для определения надбавки применили 35% этого показателя, а затем — 70% от полученной суммы.

Кто может получать надбавку

Право на надбавку имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, который имел право на пенсию за особые заслуги перед Украиной. К этой категории относятся, в частности, несовершеннолетние дети.

В то же время конкретное право на выплату определяется с учетом обстоятельств дела и требований законодательства. Сам факт посмертного награждения отца не означает, что доплату автоматически назначат без проверки соответствующих условий.

Отдельно следует учитывать, что пенсия в связи с потерей кормильца и надбавка за особые заслуги — это разные выплаты. Пенсия зависит от установленных законом условий и денежного обеспечения погибшего военнослужащего, тогда как надбавка связана с его правом на пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Как оформить выплату

Чтобы выяснить, имеет ли ребенок право на надбавку, законному представителю следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить документы, подтверждающие личность ребенка, родственную связь с погибшим военнослужащим, факт смерти и государственную награду.

Перечень документов и порядок оформления зависят от конкретной ситуации. Поэтому перед подачей заявления следует уточнить требования в территориальном органе Пенсионного фонда Украины, чтобы проверить право на надбавку и определить сумму, которую могут назначить.

Важно также проверить, не имеет ли заявитель права на другие надбавки или доплаты, ведь для отдельных видов пенсионных надбавок законодательство предусматривает ограничения на одновременное получение выплат по разным основаниям.

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