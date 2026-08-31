Компенсация за отмену поездки: нужно ли платить налоги

Деньги на карте мира. Фото: Magnific.com

Украинцы, получившие дополнительную компенсацию от авиакомпании, перевозчика, отеля или сервиса бронирования, могут быть обязаны уплатить с нее налоги. В то же время возврат денег, которые человек ранее заплатил за билет или бронирование, не считается дополнительным доходом.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины, передает Новини.LIVE.

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Когда компенсация за поездку облагается налогом

Прежде всего нужно определить, что именно получило лицо — возврат собственных средств или дополнительную компенсацию.

Если авиакомпания или другой поставщик услуг вернул клиенту стоимость ранее приобретенного билета, бронирования или другой услуги, речь идет о возврате уже уплаченных средств.

Другая ситуация возникает, если вместе с возвратом денег человек получает еще и отдельную выплату. Например, дополнительные средства могут начислить из-за отмены рейса, значительной задержки поездки или непредоставления забронированного жилья.

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ГНС отмечает, что такие дополнительные выплаты входят в налогооблагаемый доход физического лица, если для них не предусмотрено специальное освобождение от налогообложения. В частности, Налоговый кодекс предусматривает налогообложение отдельных сумм неустойки, штрафов, пени, а также возмещения материального или морального вреда.

Сколько налогов придется уплатить

Если полученная компенсация относится к налогооблагаемому доходу и для нее нет специального освобождения, применяются общие ставки:

18% — налог на доходы физических лиц;

5% — военный сбор.

Таким образом, общая ставка налогообложения составляет 23%.

В то же время возврат стоимости самого билета не означает получение дохода, ведь человеку возвращают его собственные средства.

Когда компенсация не включается в налогооблагаемый доход

Налоговый кодекс предусматривает исключения для отдельных видов выплат.

В частности, в налогооблагаемый доход не включаются определенные Кодексом суммы, которые по решению суда направляются на возмещение материального ущерба, а также ущерба жизни и здоровью.

Отдельные правила установлены и для компенсации морального вреда, где налогообложение зависит от оснований и размера выплаты.

Также закон предусматривает отдельные исключения для некоторых выплат из государственного бюджета, выплат, связанных с исполнением решений иностранных юрисдикционных органов, а также страховых выплат и возмещений. Для них действуют специальные правила налогообложения.

Что будет, если компенсацию выплатила иностранная компания

Если дополнительную компенсацию выплатила иностранная компания, такая выплата также может подлежать налогообложению в Украине. По данным ГНС, если для полученного дохода не предусмотрено освобождение от налогообложения, его необходимо задекларировать и уплатить соответствующие налоги.

Это касается, в частности, компенсаций от иностранных авиакомпаний, перевозчиков, отелей или сервисов бронирования.

В то же время возврат денег, которые человек ранее уплатил за билет или услугу, не является дополнительным доходом. Поэтому в каждом случае важно определить основание, по которому компания осуществила выплату.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие доходы украинцев могут облагаться налогом. Большинство ошибочно считает, что НДФЛ удерживают только из зарплаты. На самом деле список доходов, с которых нужно платить налог, гораздо больше.

Также Новини.LIVE объясняли, как украинцам вернуть деньги за абонемент в спортзале или бассейне. Если оплаченная услуга не предоставляется или ее качество не соответствует заявленному, потребитель имеет право потребовать возврата средств. В таких случаях важно иметь документы, подтверждающие оплату и условия приобретения услуг.