Ремонт и испорченные материалы: кто заплатит за ошибку мастера

Ремонт в квартире. Фото: УНИАН

Во время ремонта мастер может повредить плитку, краску, обои, сантехнику или другие материалы, приобретенные заказчиком. В такой ситуации не всегда приходится покупать все заново за свой счет. Если убытки возникли по вине исполнителя, заказчик может требовать их возмещения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законодательство Украины.

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Кто должен компенсировать испорченные материалы

Если заказчик передал мастеру материалы для выполнения ремонта, исполнитель отвечает за их сохранность. Действующий Закон Украины "О защите прав потребителей" предусматривает, что исполнитель должен возместить убытки, возникшие в результате утраты, порчи или повреждения вещи, принятой от потребителя для выполнения работы.

То есть если мастер во время работы разбил купленную плитку, испортил краску из-за неправильного использования или повредил другой материал, заказчик может потребовать компенсацию причиненного ущерба.

Например, человек приобрел плитку на 20 тыс. грн, а во время укладки мастер по неосторожности повредил часть материала. Если для завершения ремонта пришлось приобрести новую плитку на 5 тыс. грн, эти расходы могут быть заявлены к возмещению при условии, что ответственность исполнителя и размер убытков можно подтвердить.

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Что можно требовать от мастера

Если во время ремонта возникли недостатки из-за работы исполнителя, у потребителя есть несколько вариантов защиты. В частности, можно потребовать бесплатного устранения недостатков, соответствующего снижения цены работ или возмещения убытков, связанных с устранением проблемы собственными силами или с привлечением другого лица.

Если мастер повредил именно материалы, переданные ему для работы, закон отдельно устанавливает обязанность исполнителя возместить такие убытки в течение трех дней.

При этом важно различать стоимость испорченного материала и прочие убытки. Например, если из-за ошибки мастера пришлось повторно покупать материал и оплачивать его доставку, заказчику следует сохранить документы, подтверждающие эти расходы.

Когда мастер может не нести ответственности

Ответственность не возникает автоматически только из-за того, что материал был поврежден. Исполнитель может доказывать, что проблема возникла не по его вине.

Например, если материал изначально был непригоден для работы, мастер должен был уведомить об этом заказчика. Законодательство также предусматривает, что исполнитель может не нести ответственности за ненадлежащее исполнение, если докажет, что недостатки возникли по вине потребителя, в результате случайного стечения обстоятельств или вследствие форс-мажорных обстоятельств.

Поэтому в спорной ситуации важно установить, что именно стало причиной повреждения: неправильные действия мастера, дефект материала, неправильные указания заказчика или другие обстоятельства.

Как доказать, что материалы испортил именно мастер

Чтобы потребовать деньги, стоит сразу собрать доказательства. Прежде всего нужно сфотографировать или снять на видео поврежденные материалы и результат работы.

Также стоит сохранить:

чеки, накладные или электронные подтверждения покупки материалов;

переписку с мастером по поводу ремонта;

договорённость о стоимости и объеме работ;

фотографии состояния материалов до начала ремонта, если они есть;

документы о повторной покупке материалов;

расчет стоимости убытков.

Если мастер признает свою ошибку, желательно зафиксировать это в письменной переписке или составить акт о повреждении.

Что делать, если мастер отказывается платить

Сначала следует направить исполнителю письменное требование о возмещении убытков. В нем нужно указать, какие именно материалы были повреждены, когда это произошло, по какой причине возникли убытки и какую сумму необходимо компенсировать.

К требованию следует приложить копии чеков, фотографии и другие документы, подтверждающие обстоятельства.

Если договориться не удалось, потребитель может защищать свои права в установленном законом порядке. В таком случае особенно важными будут доказательства стоимости материалов, факта их передачи мастеру и причины повреждения.

Если ремонт выполнял не сам мастер, а компания

Если договор заключен не непосредственно с мастером, а с компанией или другим субъектом хозяйствования, требование необходимо адресовать тому, кто является исполнителем по договору.

Поэтому еще до начала ремонта стоит иметь хотя бы письменную договоренность с указанием сторон, перечня работ, стоимости и ответственности за повреждение имущества. Это значительно упрощает обоснование своих требований в случае конфликта.

Как не остаться без денег из-за ошибки мастера

Перед началом ремонта желательно сфотографировать все дорогостоящие материалы и зафиксировать их количество и состояние. Чеки и накладные лучше не выбрасывать до завершения работ.

Если материалы передаются мастеру постепенно, это также можно подтверждать сообщениями или актом приемки. А в случае повреждения не стоит сразу выбрасывать испорченный материал — он может стать доказательством в споре.

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