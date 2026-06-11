В июне начислили плату за январь: киевляне массово жалуются на новые счета за отопление

Мужчина со счетом за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В июне часть жителей Киева начала получать дополнительные начисления за услуги централизованного отопления за январь 2026 года. Это вызвало возмущение среди потребителей, ведь многие считают, что уже оплатили счета за этот период еще несколько месяцев назад.

Свои претензии киевляне активно высказывают на странице Киевтеплоэнерго в Facebook, требуя объяснений относительно новых сумм в платежках, передают Новини.LIVE.

На что жалуются жители столицы

По словам пользователей соцсетей, новые начисления стали для них неожиданностью. Люди отмечают, что зимой отопление во многих домах либо работало с перебоями, либо отсутствовало в течение значительной части месяца, однако теперь им снова выставили счета за январь.

Некоторые потребители утверждают, что уже оплачивали суммы, которые поступали в платежках за зимний период, поэтому не понимают причин повторных начислений. Особенно много вопросов вызывает тот факт, что новые счета иногда даже превышают предыдущие суммы.

Также киевляне напоминают, что ранее поставщик сообщал о предстоящем перерасчете из-за ненадлежащего качества услуг или дней, когда тепло фактически не подавалось. Из-за этого часть потребителей ожидала увидеть переплату или уменьшение начислений в будущих квитанциях, а не дополнительные суммы к оплате.

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Почему начисления за январь появились только сейчас

В Киевтеплоэнерго объяснили, что зимой начисления за январь 2026 года не проводились из-за отсутствия необходимого механизма расчета. Ситуация была связана с последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру, которые существенно повлияли на работу теплоснабжающей системы.

В компании отметили, что вопрос выставления счетов за этот период требовал дополнительного нормативного урегулирования на государственном уровне. Только после вступления в силу постановления Кабинета Министров №683 в начале июня 2026 года теплоснабжающие предприятия получили утвержденный правительством алгоритм для проведения соответствующих расчетов.

Именно поэтому начисления за январь начали поступать потребителям только сейчас.

В Киевтеплоэнерго подчеркнули, что при расчетах применялись корректирующие коэффициенты для домов, где в январе теплоноситель подавался с температурой ниже установленных нормативов.

По информации предприятия, такие коэффициенты должны были уменьшить сумму к оплате в зависимости от фактического качества предоставленной услуги. Поэтому окончательный размер начислений для разных домов может отличаться.

"Прошлый отопительный сезон — самый сложный за всю историю столицы. Киев подвергся крупнейшим массированным ракетным и дронным атакам на объекты критической инфраструктуры. В результате — серьезные повреждения систем теплоснабжения и работа в экстренном режиме", — заявил во время брифинга директор СП "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Он отметил, что перерасчет провели всем потребителям, у которых в домах временно отсутствовало отопление или оно не соответствовало нормативам.

По словам Лопатина, в целом Киевтеплоэнерго выполнило перерасчет для 99% потребителей — это более 1 миллиона квартир. Общая сумма скидки составила более 720 млн грн.

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