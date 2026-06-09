Субсидия для пенсионеров в 2026 году: когда доходы детей не учитывают

Пенсионерка за столом, деньги и квитанции в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Даже если в квартире пенсионера прописаны другие трудоспособные члены семьи, это не всегда означает отказ в субсидии. Есть способы доказать Пенсионному фонду, что эти люди фактически с вами не проживают. Тогда их заработки не учтут в общий доход домохозяйства, и шансы получить помощь возрастут.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на пенсионного юриста Михаила Вулаха.

Почему украинцы теряют льготы

Многие пенсионеры раньше времени опускают руки только потому, что в квартире остаются прописанными дети или внуки, которые давно съехали. Автоматическая верификация подтягивает доходы всех зарегистрированных к общему счету. Из-за этого украинцы теряют право на льготы, даже имея минимальную пенсию.

Например, человек может получать скромные 4 тысячи гривен, которых едва хватает на жизнь. Если бы ПФУ видел только эти деньги, компенсация покрыла бы большую часть коммунальных платежек. Но как только система добавляет в расчет заработную плату взрослого сына или дочери, право на льготы аннулируется.

Когда доходы родственников могут не учесть

Если ваш родственник обосновался в другом месте или арендует там жильё, ПФУ примет такие бумаги:

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справку ВПЛ, если он выехал из зоны боевых действий или прифронтовых регионов;

договор аренды жилья или справку с места работы в другом населенном пункте;

документы об обучении (например, если внук является студентом стационара и живет в общежитии).

При подаче заявления в Пенсионный фонд стоит указывать фактическое количество жителей. Но будьте готовы к проверкам. Соцзащита имеет право отправить инспектора для обследования жилищных условий, чтобы проверить, действительно ли вы проживаете одиноко.

Как доказать право на выплаты

Чтобы на сто процентов быть уверенным, что субсидию назначат, заранее подготовьтесь:

Необходимо иметь справки, подтверждающие, что родственник проживает или работает в другом месте.

В декларации показывайте только тех членов семьи, которые действительно живут в жилье и пользуются коммунальными услугами.

Предоставьте при необходимости дополнительные письменные объяснения инспекторам во время проверки жилья.

Впрочем, самый простой вариант — чтобы родственник привел в соответствие свою прописку. Если дети давно выехали, им стоит официально сменить место регистрации. тогда их доходы больше не будут влиять на родительскую субсидию, а пенсионер сможет существенно экономить на оплате квартплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья, если снимают его. Размер выплат зависит от доходов семьи, количества ее членов и стоимости аренды. Помощь назначат сразу на полгода с возможностью продления.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым пенсионерам необходимо самостоятельно подать заявление на жилищную субсидию на лето. Если обратиться в Пенсионный фонд в мае или июне, помощь назначат с 1 мая. Если с июля - выплаты начислят только с момента подачи документов. Обращаться можно лично, по почте или через электронные сервисы ПФУ.