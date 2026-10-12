Игнорирование коллег и психологическое давление: за что грозит штраф до 6 800 грн

Женщина работает за компьютером. Фото: УНИАН

Украинцев могут привлечь к ответственности за моббинг на работе, если систематическое игнорирование коллеги становится способом психологического давления и изоляции. В определенных случаях штраф может достигать 6 800 гривен. Однако закон не предусматривает наказания за каждое непрочитанное сообщение, а для установления нарушения важны конкретные обстоятельства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Государственной службы Украины по вопросам труда.

Реклама

Когда игнорирование в рабочем чате может стать нарушением

Моббингом называют систематические, длительные и умышленные действия или бездействие работодателя, отдельных работников или группы коллег, направленные на унижение чести и достоинства работника или его деловой репутации.

Согласно статье 2-2 Кодекса законов о труде Украины, моббинг может проявляться в виде психологического или экономического давления. Закон также охватывает действия с использованием электронных средств связи, если они создают для человека враждебную, напряженную или оскорбительную атмосферу.

В частности, признаками моббинга могут быть:

Читайте также:

систематическое исключение работника из рабочих обсуждений;

умышленное непредоставление информации, необходимой для выполнения служебных задач;

игнорирование приглашений на совещания, в которых человек должен участвовать;

регулярные унижения, оскорбления или высмеивание в корпоративных чатах;

создание препятствий в работе, чтобы впоследствии обвинить сотрудника в невыполнении обязанностей.

В то же время сам факт того, что коллега не ответил на сообщение, не означает нарушения закона. Человек мог быть занят, не заметить сообщение или не иметь обязанности отвечать на него.

Важно установить, повторяются ли такие действия, носят ли они умышленный характер и направлены ли на изоляцию, унижение или создание препятствий в работе. Один конфликт или неприятный разговор сами по себе не являются достаточным основанием для признания поведения моббингом.

Какие штрафы предусмотрены за моббинг на работе

Ответственность за травля предусмотрена статьёй 173-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Размер взыскания зависит от того, кто совершил нарушение и привлекалось ли это лицо к ответственности ранее.

За первое установленное нарушение для граждан предусмотрен штраф от 850 до 1 700 гривен или общественные работы продолжительностью от 20 до 40 часов.

Для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также физических лиц — предпринимателей, использующих наемный труд, штраф за первое нарушение составляет от 1 700 до 3 400 гривен. Альтернативой могут быть общественные работы продолжительностью от 30 до 40 часов.

Если моббинг совершен повторно в течение года после применения административного взыскания или группой лиц, предусмотрены более строгие санкции:

для граждан — штраф от 1 700 до 3 400 гривен или общественные работы от 40 до 60 часов;

для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — штраф от 3 400 до 6 800 гривен или общественные работы от 50 до 60 часов.

Сумма в 6 800 гривен не является автоматическим штрафом за молчание в чате. Это верхний предел санкции для соответствующей категории нарушителей при обстоятельствах, определенных законом.

Когда работодателю грозит штраф до 6 800 гривен

Отдельно закон предусматривает ответственность работодателя. Если руководитель сам совершает моббинг или не принимает меры для его пресечения, когда такие обстоятельства установлены вступившим в законную силу судебным решением, это может иметь последствия для него.

В таких обстоятельствах должностному лицу или работодателю, использующему наемный труд, может грозить штраф от 1 700 до 6 800 гривен или общественные работы продолжительностью до 60 часов.

Помимо административной ответственности, совершение руководителем моббинга или непринятие мер по его пресечению, установленное судебным решением, может стать основанием для расторжения с ним трудового договора.

В то же время важно различать ответственность конкретного работника, руководителя и работодателя. Нельзя автоматически взыскать 6 800 гривен с компании или коллеги только из-за жалобы на игнорирование в переписке. Для применения санкций необходимы установленные законом основания.

Как доказать моббинг на основании рабочей переписки

Работнику, который считает, что его систематически преследуют, следует сохранять доказательства и фиксировать конкретные случаи. Это поможет показать не только отдельный эпизод, но и общую картину поведения коллег или руководителя.

В частности, могут пригодиться:

скриншоты переписки с датами и контекстом сообщений;

электронные письма и рабочие задания, подтверждающие непредставление необходимой информации;

приглашения на совещания или документы, свидетельствующие об исключении работника из рабочего процесса;

показания коллег, наблюдавших за соответствующими ситуациями;

документы, подтверждающие последствия таких действий для выполнения служебных обязанностей.

Важно также записывать даты, обстоятельства и участников каждого случая. Отдельный скриншот не гарантирует установления факта моббинга: доказательства оцениваются в совокупности с другими обстоятельствами.

Если работник считает, что подвергается травле, он может обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или защищать свои права в суде.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как заработать на продаже лесных грибов осенью и не потерять 34 тысячи гривен. Сезонный сбор может приносить дополнительный доход, однако при коммерческой заготовке и продаже необходимо учитывать требования законодательства. Также важно знать, за какие нарушения предусмотрены штрафы.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, сколько можно заработать на домашних заготовках из огурцов и аджики. При продаже консервов следует учитывать расходы на овощи, специи, банки и электроэнергию. Именно себестоимость продукции помогает оценить возможный заработок и понять, будет ли такая продажа выгодной.