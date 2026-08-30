ПриватБанк меняет правила для владельцев премиальных карт: сколько придется тратить с 1 октября

Девушка возле ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

С 1 октября 2026 года владельцам премиальных карт придется тратить больше средств по карте, чтобы бесплатно пользоваться частью услуг от Visa и ПриватБанка. Изменения касаются, в частности, доступа к бизнес-залам, телемедицине, "Библиотеке ПриватБанка" и другим премиальным предложениям. В то же время для новых карт предусмотрен отдельный период, в течение которого расходы для проверки учитываться не будут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.

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Что изменится с октября

Главное изменение касается суммы покупок, которую банк и платежная система учитывают при проверке права на бесплатные премиальные услуги. Так, для владельцев карт Visa Signature сейчас достаточно потратить не менее 10 000 гривен. С 1 октября требование увеличится до 20 000 гривен. Речь идет о покупках в торговых точках и в интернете с помощью премиальной карты.

При проверке учитываются расходы за установленный период до использования услуги. Последние пять дней перед моментом обращения к услуге в расчет не включаются. То есть владельцу карты следует следить не только за тем, сколько он потратил в целом за месяц, но и за тем, когда именно были совершены эти покупки.

Какие услуги это касается

В частности, речь идет о доступе к бизнес-залам в аэропортах по программе DragonPass. Для Visa Signature предусмотрено 10 бесплатных посещений в календарный год. Во время каждого такого визита владелец карты может бесплатно взять с собой двух гостей в пределах доступного лимита.

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Также измененные условия касаются Fast Track International — услуги, которая позволяет быстрее пройти формальности в аэропорту. Для Visa Signature предусмотрено 10 бесплатных использований в год.

Еще одно предложение — "Библиотека ПриватБанка" в приложении Librarius. Владельцы соответствующих премиальных карт могут получить годовой доступ к электронным и аудиокнигам. После изменения условий для Visa Signature доступ к библиотеке будет проверяться по расходам за предыдущий период.

Отдельно ПриватБанк отмечает аналогичное изменение для некоторых других сервисов премиального пакета, в частности телемедицины и подписки на отдельные цифровые сервисы.

Что будет с картами других уровней

Для других премиальных карт также устанавливаются новые пороги расходов. Для Visa Platinum после 1 октября требование составит 10 000 гривен, а для Visa Infinite Premium и Visa Infinite Private — 30 000 гривен.

В то же время количество бесплатных посещений и другие преимущества зависят от уровня самой карты. Например, для Visa Infinite Premium и Visa Infinite Private доступ в бизнес-залы остается без ограничения количества посещений, но действуют отдельные временные ограничения программы.

Касаются ли изменения новых карт

Для новых карт действует welcome-период продолжительностью 30 дней. В это время стандартная проверка расходов для доступа к соответствующим сервисам не применяется. По окончании этого периода начинают действовать общие правила программы, в частности требования к необходимому объему покупок.

Как проверяются расходы

Для получения части услуг владельцу карты необходимо пройти проверку доступности. Например, при использовании сервисов Visa это можно сделать через чат-бот Visa Ukraine или через соответствующее приложение.

Для доступа в бизнес-залы используется QR-код, который можно получить через чат-бот Visa Ukraine или приложение Visa Airport Companion. При его сканировании система проверяет, выполнено ли условие относительно необходимого объема расходов.

Для "Библиотеки ПриватБанка" процедура также предусматривает проверку доступности услуги через чат-бот Visa Ukraine, после чего пользователь получает персональную ссылку для активации доступа в Librarius.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк готовит изменения для клиентов. Уже с 1 сентября прекратят действовать льготные условия для международных переводов. Комиссия вырастет с 1% до 1,5% для переводов с зарубежной карты на карту банка, а за отправку средств с валютной карты за границу придется платить 2% вместо 1%.

Также Новини.LIVE рассказывали о новых предложениях для клиентов ПриватБанка. До 15 сентября владельцы премиальных карт Mastercard могут получать до 50% кэшбэка за поездки с Uklon — до 100 гривен за две поездки для World Black Edition и до 150 гривен за три поездки для World Elite ежемесячно. Условия действуют для совершеннолетних клиентов, которые оплачивают поездки непосредственно привязанной картой.