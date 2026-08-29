ПриватБанк выплатит бонусы за пополнение счета на сумму от 100 грн: как получить

Банковская карта ПриватБанка и телефон. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государственный "ПриватБанк" будет начислять денежные вознаграждения новым владельцам одной из банковских карт. Согласно правилам акционной программы, для того чтобы получить бонусные средства от финансового учреждения, необходимо сразу после открытия пополнить новый счет на сумму от 100 грн.

О том, при каких условиях можно получить денежный подарок от банка, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто получит денежное вознаграждение от ПриватБанка

Согласно обнародованным условиям программы, на дополнительные средства от государственного финансового учреждения могут рассчитывать клиенты, открывшие карту "Юниор". Речь идет о:

родителях, которые оформят карту для ребенка;

детях от 14 лет, которые самостоятельно откроют карту.

Открытие такого финансового продукта, рассчитанного на самых маленьких клиентов банка — детей от 6 до 17 лет — позволит с раннего возраста обучаться финансовой грамотности:

рассчитываться карманными деньгами;

распоряжаться средствами;

участвовать в акциях банка.

Со своей стороны банк стимулирует оформление таких карт, предоставляя приветственный бонус в размере 50 грн, который новые владельцы карты "Юниор" смогут использовать на покупки.

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Согласно правилам программы, акционные условия распространяются только на тех клиентов, которые оформили новые карты, перевыпущенные карты не учитываются.

Как воспользоваться акцией и получить деньги от ПриватБанка

По данным финучреждения, предоставление бонусов за оформление карт "Юниор" предусмотрено при следующих условиях:

в случае официальной регистрации в акции ПриватБанка;

после осуществления первого разового пополнения карты на сумму, превышающую 100 грн.

Для открытия карты необходимо прийти с будущим клиентом банка в отделение ПриватБанка. Также родители могут обратиться самостоятельно, имея при себе следующие документы на ребенка:

свидетельство о рождении ребенка (допускаются свидетельства, даже выданные за пределами страны);

идентификационный код ребенка;

электронный паспорт (ID-карта) для детей старше 14 лет;

контактный номер телефона ребенка.

Как поясняют в банке, сотрудники банка должны привязать карту "Юниор" к счету родителей (или опекуна), поэтому предварительно они также должны быть клиентами ПриватБанка.

Также дети, достигшие 14 лет, имеют право самостоятельно обратиться в банк и оформить карту, имея при себе документы.

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