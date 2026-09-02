ПриватБанк продлил срок действия карт: что изменилось для клиентов

Срок действия карты ПриватБанка истек: когда перевыпуск не нужен
Если срок действия карты ПриватБанка уже истек или скоро истечет, спешить с заменой карты во время военного положения не обязательно. Банк автоматически продлил срок действия карт, поэтому ими можно продолжать пользоваться. В то же время клиенты могут по желанию оформить новую Digital-карту и пользоваться ею даже для снятия наличных без физической карты.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.
На какой срок продлили действие карт
Срок действия карт ПриватБанка продлен на два с половиной года, или 913 дней. Это касается карт, срок действия которых истек в период военного положения. Поэтому даже если дата на пластиковой карте уже прошла, карта может оставаться действительной.
Информация о первоначальном сроке действия карты указана на ее лицевой стороне. Проверить данные также можно в Приват24.
При этом клиент по желанию может перевыпустить карту. ПриватБанк предлагает несколько вариантов: заказать Digital-карту через Приват24, оформить карту мгновенного выпуска в отделении или получить премиальную карту с доставкой в отделение.
Как оформить Digital-карту
Digital-карта не имеет пластикового носителя, но по своим возможностям является полноценной банковской картой. Ее можно использовать для расчетов, а также добавить в Apple Pay или Google Pay.
Чтобы оформить ее через "Приват24", необходимо:
- авторизоваться в приложении;
- открыть раздел "Кошелек";
- нажать "Добавить" и выбрать "Цифровую карту";
- определить тип карты — кредитная или дебетовая;
- выбрать платежную систему и валюту.
После оформления новая карта должна появиться в кошельке примерно в течение 10 минут.
Можно ли снимать деньги без пластиковой карты
Наличные можно получить даже без физической карты. Для этого в банкоматах ПриватБанка доступна услуга "Снять без карты". Она работает, в частности, с Digital-картами.
Один из способов — воспользоваться QR-кодом. В Приват24 нужно:
- открыть "Услуги";
- выбрать "Снятие наличных";
- выбрать карту и сумму;
- ввести ПИН-код;
- отсканировать QR-код на экране банкомата.
Также предусмотрена авторизация по номеру телефона.
Сколько стоит снятие без карты
Стоимость зависит от способа получения денег. В банкомате снятие по QR-коду является бесплатным. Если клиент проходит авторизацию по номеру телефона, комиссия составляет 2 гривны.
При получении средств в кассе банка без физической карты взимается комиссия в размере 0,2% от суммы, но не менее 5 гривен. Если же клиент с Digital-картой сканирует QR-код на планшете у кассы через Приват24, комиссия не взимается.
Какие ограничения действуют на снятие наличных
Для услуги "Снять без карты" установлены отдельные лимиты. Первый запрос не может превышать 4000 гривен в течение 24 часов. Если необходимо получить большую сумму, повторно воспользоваться услугой на сумму, превышающую этот лимит, можно через 24 часа.
Для последующих операций максимальная сумма одного снятия составляет 4000 гривен, а в общей сложности в течение 24 часов можно получить до 20 000 гривен. Количество таких операций ограничено пятью в сутки.
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