Пожилая женщина. Фото: УНИАН

В Украине одиноким пожилым гражданам, нуждающимся в регулярном постороннем уходе, со следующего года начнут начислять более высокие надбавки к пенсионным выплатам. Такая категория населения может получать дополнительные выплаты в размере 40% от минимальной пенсии, которую планируют повысить.

О том, как вырастут выплаты и почему, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому предусмотрена пенсионная доплата на уход

Согласно закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", одинокие граждане, возраст которых превышает 80 лет, должны получать специальную доплату.

Такие выплаты могут предоставляться только тем, у кого нет родственников трудоспособного возраста.

Для назначения доплаты необходимо соблюсти следующие условия:

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Гражданин достиг 80-летнего возраста; Получает пенсию по возрасту; Проживает в одиночестве; Отсутствуют трудоспособные родственники; Имеется медицинская справка о необходимости ухода.

Что будет с доплатой к пенсии с 2027 года

С нового года надбавка на уход может увеличиться, ведь минимальная пенсия, от которой зависит размер выплаты, должна повыситься. Проект закона "О Государственном бюджете" предусматривает повышение уровня "минималки" с 2 595 до 2 878 грн.

Размер доплаты составляет 40% от этого показателя, поэтому доплату могут начать начислять в размере 1 150 грн.

Как получить надбавку к пенсии

Для оформления соответствующего начисления необходимо выполнить следующие шаги:

пройти медицинско-консультативную комиссию;

получить медицинское заключение о необходимости постороннего ухода;

обратиться в отделение ПФУ.

Помимо заявления, необходимо приложить следующие документы:

паспорт гражданина;

налоговый код;

медицинскую справку;

декларацию о доходах от ПФУ;

документы, подтверждающие состав семьи или факт одиночного проживания.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, целесообразно ли переходить с пенсии по инвалидности на обычную. В частности, третья группа даст право на 50% от размера пенсии по возрасту, вторая группа предоставит возможность получить 90% от пенсии. Для первой группы назначают 100% от суммы.

Еще Новини.LIVE писали о том, кто из граждан может получить около 910 грн надбавки к пенсии. Некоторые украинцы могут получить ежемесячную доплату в размере 35% от размера минимальной пенсии. Такие надбавки предусмотрены для олимпийских чемпионов и других выдающихся спортсменов.