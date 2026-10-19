Пенсии вырастут: кто из украинцев получит доплату 1 150 грн
В Украине одиноким пожилым гражданам, нуждающимся в регулярном постороннем уходе, со следующего года начнут начислять более высокие надбавки к пенсионным выплатам. Такая категория населения может получать дополнительные выплаты в размере 40% от минимальной пенсии, которую планируют повысить.
О том, как вырастут выплаты и почему, рассказывают Новини.LIVE.
Кому предусмотрена пенсионная доплата на уход
Согласно закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", одинокие граждане, возраст которых превышает 80 лет, должны получать специальную доплату.
Такие выплаты могут предоставляться только тем, у кого нет родственников трудоспособного возраста.
Для назначения доплаты необходимо соблюсти следующие условия:
- Гражданин достиг 80-летнего возраста;
- Получает пенсию по возрасту;
- Проживает в одиночестве;
- Отсутствуют трудоспособные родственники;
- Имеется медицинская справка о необходимости ухода.
Что будет с доплатой к пенсии с 2027 года
С нового года надбавка на уход может увеличиться, ведь минимальная пенсия, от которой зависит размер выплаты, должна повыситься. Проект закона "О Государственном бюджете" предусматривает повышение уровня "минималки" с 2 595 до 2 878 грн.
Размер доплаты составляет 40% от этого показателя, поэтому доплату могут начать начислять в размере 1 150 грн.
Как получить надбавку к пенсии
Для оформления соответствующего начисления необходимо выполнить следующие шаги:
- пройти медицинско-консультативную комиссию;
- получить медицинское заключение о необходимости постороннего ухода;
- обратиться в отделение ПФУ.
Помимо заявления, необходимо приложить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- налоговый код;
- медицинскую справку;
- декларацию о доходах от ПФУ;
- документы, подтверждающие состав семьи или факт одиночного проживания.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, целесообразно ли переходить с пенсии по инвалидности на обычную. В частности, третья группа даст право на 50% от размера пенсии по возрасту, вторая группа предоставит возможность получить 90% от пенсии. Для первой группы назначают 100% от суммы.
Еще Новини.LIVE писали о том, кто из граждан может получить около 910 грн надбавки к пенсии. Некоторые украинцы могут получить ежемесячную доплату в размере 35% от размера минимальной пенсии. Такие надбавки предусмотрены для олимпийских чемпионов и других выдающихся спортсменов.