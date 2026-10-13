Пенсии в Украине: кто может выйти на заслуженный отдых раньше других

Ранний выход на заслуженный отдых: кто из украинцев имеет право
В Украине оформление пенсии возможно при достижении 60-летнего возраста и наличии определенного страхового стажа. В одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали, при каких обстоятельствах пенсию по возрасту могут назначить раньше, чем предусмотрено утвержденными общими правилами.
О том, кто из украинцев может оформить пенсию досрочно, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто может выйти на пенсию по возрасту раньше других
Как уточнили в ПФУ, в соответствии с нормами закона №2040-IX, у некоторых граждан есть возможность досрочного назначения пенсии по возрасту.
В законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства" предусмотрены следующие обстоятельства для назначения пенсии раньше других:
- Человека уволили с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства и труда, в частности в связи с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников;
- На момент увольнения гражданина с работы ему оставалось немного до достижения пенсионного возраста — не более полутора лет;
- Человек зарегистрировался в государственной службе занятости и не нашел подходящей работы;
- Гражданин набрал полный страховой стаж (мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет).
Также в ПФУ отметили, что за полтора года до достижения пенсионного возраста правом на пенсию наделены граждане, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе компании в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.
"Право на такую пенсию предоставляется таким лицам при наличии полного страхового стажа: у мужчин — 35 лет, у женщин — 30 лет. Порядок их назначения определит Кабинет Министров Украины", — говорится в сообщении.
Другие основания для досрочной пенсии
Также согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", на досрочную пенсию имеют право следующие категории граждан по достижении 55 лет мужчинами и 50 лет женщинами при наличии 25 и 20 лет стажа соответственно:
- Те, кто получил особый статус;
- Являются участниками боевых действий;
- Лица с инвалидностью вследствие войны;
- Члены семей погибших/умерших защитников;
- Многодетные матери (родившие пять и более детей);
- Матери лиц с инвалидностью с детства/тяжелобольных детей при условии воспитания до шестилетнего возраста, достижения 50-летнего возраста и 15 лет стажа;
- Лица с инвалидностью по зрению первой группы.
Как украинцам оформить пенсию раньше
Вышеуказанные категории граждан могут подать заявление в Пенсионный фонд на получение пенсии лично или через законного представителя, отправив документы по почте или заполнив заявление на получение услуги дистанционно на сайте ПФУ.
Необходимо подготовить следующие документы:
- Заявление о назначении досрочной пенсии по возрасту;
- Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- Паспорт или временное удостоверение гражданина;
- Справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев стажа подряд до 30 июня 2000 года;
- Документы, подтверждающие страховой стаж;
- Справку о суммах денежного обеспечения и уплаченных в ПФУ страховых взносах;
- Документы, подтверждающие особый статус (при наличии).
Как правило, Пенсионный фонд примет решение в течение 10 календарных дней.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, при каких условиях Пенсионный фонд может начислить 12 000 грн в 2026 году. ПФУ может предоставить такую сумму, если граждане будут соответствовать двум требованиям: относительно объема страхового стажа и высокой официальной зарплаты, получаемой в течение карьеры. В этом году пенсионные выплаты с 60-летнего возраста назначаются на основании наличия 33 лет стажа.
Ранее Новини.LIVE писали о том, что ПФУ может не зачесть стаж из-за ошибок в записях. Осуществить перерасчет удастся только при наличии документального подтверждения имеющегося стажа. При необходимости граждане могут обжаловать решение ПФУ в административном порядке или в суде.