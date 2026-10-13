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Главная Финансы Ранний выход на заслуженный отдых: кто из украинцев имеет право

Ранний выход на заслуженный отдых: кто из украинцев имеет право

Ua ru
13 октября 2026 06:10
Пенсии в Украине: кто может выйти на заслуженный отдых раньше других
Пожилой мужчина и другие прохожие. Фото: Новини.LIVE.

В Украине оформление пенсии возможно при достижении 60-летнего возраста и наличии определенного страхового стажа. В одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали, при каких обстоятельствах пенсию по возрасту могут назначить раньше, чем предусмотрено утвержденными общими правилами.

О том, кто из украинцев может оформить пенсию досрочно, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кто может выйти на пенсию по возрасту раньше других

Как уточнили в ПФУ, в соответствии с нормами закона №2040-IX, у некоторых граждан есть возможность досрочного назначения пенсии по возрасту.

В законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования пенсионного законодательства" предусмотрены следующие обстоятельства для назначения пенсии раньше других:

  • Человека уволили с работы по инициативе работодателя в связи с изменениями в организации производства и труда, в частности в связи с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников;
  • На момент увольнения гражданина с работы ему оставалось немного до достижения пенсионного возраста — не более полутора лет;
  • Человек зарегистрировался в государственной службе занятости и не нашел подходящей работы;
  • Гражданин набрал полный страховой стаж (мужчины — 35 лет, женщины — 30 лет).

Также в ПФУ отметили, что за полтора года до достижения пенсионного возраста правом на пенсию наделены граждане, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе компании в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

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"Право на такую пенсию предоставляется таким лицам при наличии полного страхового стажа: у мужчин — 35 лет, у женщин — 30 лет. Порядок их назначения определит Кабинет Министров Украины", — говорится в сообщении.

Другие основания для досрочной пенсии

Также согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", на досрочную пенсию имеют право следующие категории граждан по достижении 55 лет мужчинами и 50 лет женщинами при наличии 25 и 20 лет стажа соответственно:

  • Те, кто получил особый статус;
  • Являются участниками боевых действий;
  • Лица с инвалидностью вследствие войны;
  • Члены семей погибших/умерших защитников;
  • Многодетные матери (родившие пять и более детей);
  • Матери лиц с инвалидностью с детства/тяжелобольных детей при условии воспитания до шестилетнего возраста, достижения 50-летнего возраста и 15 лет стажа;
  • Лица с инвалидностью по зрению первой группы.

Как украинцам оформить пенсию раньше

Вышеуказанные категории граждан могут подать заявление в Пенсионный фонд на получение пенсии лично или через законного представителя, отправив документы по почте или заполнив заявление на получение услуги дистанционно на сайте ПФУ.

Необходимо подготовить следующие документы:

  1. Заявление о назначении досрочной пенсии по возрасту;
  2. Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
  3. Паспорт или временное удостоверение гражданина;
  4. Справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев стажа подряд до 30 июня 2000 года;
  5. Документы, подтверждающие страховой стаж;
  6. Справку о суммах денежного обеспечения и уплаченных в ПФУ страховых взносах;
  7. Документы, подтверждающие особый статус (при наличии).

Как правило, Пенсионный фонд примет решение в течение 10 календарных дней.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, при каких условиях Пенсионный фонд может начислить 12 000 грн в 2026 году. ПФУ может предоставить такую сумму, если граждане будут соответствовать двум требованиям: относительно объема страхового стажа и высокой официальной зарплаты, получаемой в течение карьеры. В этом году пенсионные выплаты с 60-летнего возраста назначаются на основании наличия 33 лет стажа.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что ПФУ может не зачесть стаж из-за ошибок в записях. Осуществить перерасчет удастся только при наличии документального подтверждения имеющегося стажа. При необходимости граждане могут обжаловать решение ПФУ в административном порядке или в суде.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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