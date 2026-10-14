Пенсионные надбавки: кому из украинцев начнут доплачивать 720 грн

Пожилые люди считают деньги. Фото: Freepik

В 2027 году некоторые украинские граждане с особым статусом смогут получить более высокую сумму специальной доплаты к пенсии, поскольку показатель, от которого она зависит, планируют пересмотреть. Речь идет о начислении Пенсионным фондом Украины (ПФУ) дополнительной финансовой поддержки в виде ежемесячных выплат в размере 720 грн.

О том, как и для кого изменятся условия со следующего года, рассказывают Новини.LIVE.

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Для кого из украинцев предусмотрены надбавки к пенсии

Согласно ст. 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", Пенсионный фонд начисляет гарантированные государством отдельные финансовые выплаты к пенсии по возрасту для граждан, имеющих статус участника боевых действий (УБД).

Закон предусматривает за статус УБД отдельные начисления:

Выплату в размере 25% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, утвержденного на календарный год, ежемесячно; Целевую денежную помощь на проживание, которая предоставляется ежемесячно; Государственную адресную помощь к пенсии, если она вместе со всеми повышениями, надбавками и индексацией меньше минимального уровня для таких категорий людей.

Соответствующие надбавки назначаются в автоматическом режиме при оформлении пенсии по возрасту.

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Как изменится сумма доплаты к пенсии в 2027 году

Размер надбавки в 25% для УБД привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. Поэтому он может ежегодно увеличиваться в случае пересмотра этого показателя.

В проекте закона "О Государственном бюджете" правительство уже заложило более высокий прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц с 1 января 2027 года. Если парламент утвердит предложения, изменится и доплата к пенсии для участников боевых действий.

Ожидается, что прожиточный минимум вырастет с 2 595 грн до 2 878 грн со следующего года.

Учитывая это, таким пенсионерам начнут начислять надбавку не в размере 648 грн в месяц, а на уровне 719 грн.

Как УБД оформить пенсию с надбавками

Для того, чтобы оформить пенсию и надбавки, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда, подав пакет документов. Выплаты должны быть назначены на основании представленных:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

удостоверения участника боевых действий;

военного билета или документа о прохождении военной службы;

справки об участии в мероприятиях по обеспечению обороны страны;

трудовой книжки/других документов, которые могут подтвердить стаж;

справки о денежном обеспечении.

Если пенсионер решит вернуться на военную службу, то начисление назначенной пенсии не отменят, а после увольнения — пересмотрят с учетом дополнительного срока службы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто сможет выйти на заслуженный отдых по возрасту раньше других. В частности, претендовать на такие условия могут люди, уволенные с работы по инициативе работодателя. Это может произойти из-за изменений в организации производства и труда, в частности из-за ликвидации, реорганизации или банкротства предприятия.

Еще Новини.LIVE писали, что некоторые женщины могут ежемесячно получать доплаты за "особые заслуги перед Украиной" в размере 1 150 грн. При таких условиях предоставляются надбавки от 35% до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Соответствующий показатель намерены пересмотреть с 2027 года.