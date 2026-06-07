"Боевые" и премии в ВСУ в июне 2026: какие суммы получат военнослужащие

Военный на учениях, деньги в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года украинские военнослужащие получат денежное обеспечение и дополнительные "боевые" выплаты за май. Суммы выплат, как и раньше, зависят от характера службы, уровня риска, выполнения специальных задач и пребывания в зоне боевых действий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько доплат и "боевых" получат защитники в июне.

Какие суммы "боевых" выплатят военнослужащим

Порядок начисления ежемесячного и единовременного денежного обеспечения регулируется рядом нормативных документов. В частности, речь идет о приказе Министерства обороны Украины №260 от 7 июня 2018 года, которым утвержден порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим и отдельным категориям лиц, приказ Минобороны №280 от 22 мая 2017 года относительно финансового обеспечения подразделений ВСУ, а также решение министра обороны Украины №183/уд от 16 января 2024 года.

В июне военнослужащим предусмотрены следующие дополнительные выплаты:

30 тысяч гривен — для военных, выполняющих боевые или специальные задачи в соответствии с приказами командования, в частности занимаются логистикой, подготовкой операций, разминированием, противовоздушной обороной и охраной критической инфраструктуры;

50 тысяч гривен — для представителей штабов, органов военного управления и командных структур, которые координируют работу подразделений;

100 тысяч гривен — для военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи на передовой, находятся в "серой зоне" или на временно оккупированных территориях.

Какие еще доплаты получат защитники в июне

Отдельные категории военнослужащих также могут получить накопительную доплату в размере 70 тысяч гривен. Она предусмотрена для тех, кто суммарно не менее 30 дней выполнял боевые или специальные задачи в районах ведения боевых действий или в тылу противника.

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Кроме того, в июне части защитников начислят дополнительные выплаты, среди которых материальная помощь, средства на оздоровление и подъемная помощь. Размер таких выплат зависит от условий службы и оснований для их предоставления.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую подъемную помощь могут получить военнослужащие в Украине. Эта выплата направлена на то, чтобы компенсировать защитникам расходы в связи с переездом. Она также полагается членам семьи, о которых есть сведения в личном деле бойца.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым военнослужащим годами недоплачивали денежное обеспечение. Эти средства можно вернуть. Сумма может достигать десятки, а иногда и сотни тысяч гривен.