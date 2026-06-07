Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежное обеспечение ВСУ в июне: какими будут премии и "боевые"

Денежное обеспечение ВСУ в июне: какими будут премии и "боевые"

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 19:42
"Боевые" и премии в ВСУ в июне 2026: какие суммы получат военнослужащие
Военный на учениях, деньги в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года украинские военнослужащие получат денежное обеспечение и дополнительные "боевые" выплаты за май. Суммы выплат, как и раньше, зависят от характера службы, уровня риска, выполнения специальных задач и пребывания в зоне боевых действий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько доплат и "боевых" получат защитники в июне.

Какие суммы "боевых" выплатят военнослужащим

Порядок начисления ежемесячного и единовременного денежного обеспечения регулируется рядом нормативных документов. В частности, речь идет о приказе Министерства обороны Украины №260 от 7 июня 2018 года, которым утвержден порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим и отдельным категориям лиц, приказ Минобороны №280 от 22 мая 2017 года относительно финансового обеспечения подразделений ВСУ, а также решение министра обороны Украины №183/уд от 16 января 2024 года.

В июне военнослужащим предусмотрены следующие дополнительные выплаты:

  • 30 тысяч гривен — для военных, выполняющих боевые или специальные задачи в соответствии с приказами командования, в частности занимаются логистикой, подготовкой операций, разминированием, противовоздушной обороной и охраной критической инфраструктуры;
  • 50 тысяч гривен — для представителей штабов, органов военного управления и командных структур, которые координируют работу подразделений;
  • 100 тысяч гривен — для военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи на передовой, находятся в "серой зоне" или на временно оккупированных территориях.

Какие еще доплаты получат защитники в июне

Отдельные категории военнослужащих также могут получить накопительную доплату в размере 70 тысяч гривен. Она предусмотрена для тех, кто суммарно не менее 30 дней выполнял боевые или специальные задачи в районах ведения боевых действий или в тылу противника.

Читайте также:

Кроме того, в июне части защитников начислят дополнительные выплаты, среди которых материальная помощь, средства на оздоровление и подъемная помощь. Размер таких выплат зависит от условий службы и оснований для их предоставления.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую подъемную помощь могут получить военнослужащие в Украине. Эта выплата направлена на то, чтобы компенсировать защитникам расходы в связи с переездом. Она также полагается членам семьи, о которых есть сведения в личном деле бойца.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым военнослужащим годами недоплачивали денежное обеспечение. Эти средства можно вернуть. Сумма может достигать десятки, а иногда и сотни тысяч гривен.

денежное довольствие выплаты военным боевые выплаты
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации