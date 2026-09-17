ПриватБанк обновил сервис Разделить оплату: что изменилось для клиентов

Карта в руках и деньги. Фото: Новини.LIVE

В течение двух месяцев в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" будут действовать новые правила для услуги "Разделить оплату". Клиентам предоставлена возможность разделить общую сумму, уплаченную за услуги и товары в книжных магазинах "Сенс". Такой сервис доступен в мобильном приложении "Приват24".

Об этом сообщает пресс-служба банка, передают Новини.LIVE.

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Как теперь будет работать услуга в ПриватБанке

По информации финучреждения, ПриватБанк и Visa распространили услугу "Разделить оплату" на книжные магазины "Сенс" в Киеве и Львове.

В банке пояснили, что в основе такого сотрудничества лежит переосмысление простых идей о дружбе, которая состоит из понятных вещей, таких как — купить подруге или другу желанную книгу или вместе подобрать в книжном магазине все, о чем мечтали. Банк считает, что в этом контексте пригодится новый сервис, который позволит делить счета уже после оплаты.

"Дружба — это советовать книги, встречаться "на полчаса" и засиживаться до вечера, заказывать разные десерты на всех и еще один кофе. А также — легко делить счет благодаря "Запросу на оплату" в Приват24 с Visa... Поэтому в течение следующих двух месяцев в "Сенсі" будут говорить о дружбе на языке книг, кофе и знакомых каждому ситуациях. Ведь дружба — это когда делишься всем, даже счетом", — говорится в сообщении.

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Как воспользоваться услугой разделения платежа в "Приват24"

По данным финучреждения, если кто-то из друзей полностью оплатил книги, кофе или десерты, сумму можно будет впоследствии разделить.

Для этого соответствующую покупку можно открыть в приложении и добавить друзей с телефона, указав сумму для каждого. После чего все получат запросы и смогут вернуть свою часть.

Необходимо выполнить следующие шаги:

Выбрать транзакцию в выписке по карте в приложении "Приват24"; Зайти в функцию "Разделить оплату"; Добавить получателей из телефонной книги; Ввести необходимую сумму для каждого из них.

С учетом правил такая услуга будет доступна также в октябре и ноябре.

Что нужно знать о функции "Запрос на оплату"

В банке напомнили, что данная опция работает далеко за пределами книжного магазина. Таким образом можно рассчитываться за:

заказы в заведениях общественного питания;

поездки на такси;

приобретенные билеты;

совместные подарки;

обычные переводы.

"Запрос на оплату" был создан для ситуаций, когда впечатления общие, а счет оплачивает кто-то один. В банке отметили, что новый сервис нужен для улучшения клиентского опыта. Финучреждение совместно с Visa не только делает электронные финансовые услуги более удобными и прозрачными, но и системно снижает барьеры во финансовом взаимодействии между клиентами.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что для старых карт ПриватБанка могут быть недоступны некоторые расчеты. В частности, речь идет об оплате на зарубежных сайтах, финансовых операциях за рубежом, обмене валюты в приложении "Приват24". В таких условиях необходимо произвести замену в приложении на цифровую карту или заказать пластиковую.

Еще Новини.LIVE писали, что до конца ноября в ПриватБанке будут действовать скидки на элитные услуги. Они доступны для владельцев нескольких видов премиальных карт Mastercard. Предусматривается скидка 10% на проживание в отеле "Буковель". Чтобы воспользоваться предложением финансового учреждения, необходимо выполнить несколько условий.