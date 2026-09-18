ПриватБанк повысил комиссии на некоторые операции: что подорожало в сентябре

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года некоторым клиентам государственного "ПриватБанка" придется платить повышенную комиссию при осуществлении международных переводов на карты платежной системы Mastercard через мобильное приложение "Приват24". Банк неоднократно продлевал действие льготных тарифов, однако с этого месяца украинцы теперь платят больше.

О том, как изменились банковские комиссии, рассказывают Новини.LIVE.

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Что нужно знать о переводах в ПриватБанке в сентябре

Осенью в финучреждении завершилось действие акционной программы, предусматривавшей предоставление льготных тарифов на международные переводы.

Речь идет о сниженных комиссиях, которыми больше не смогут воспользоваться украинцы, регулярно осуществляющие международные переводы на родину. Банк вернул тарификацию на такие операции к стандартному уровню.

Финучреждение неоднократно продлевало акцию с целью оказания поддержки украинским гражданам за рубежом, которые пересылают средства родным. Сейчас на портале, где размещена информация о льготных тарифах, отмечается, что соответствующая акция подошла к концу.

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Новые комиссии за переводы в ПриватБанке

Предполагается, что теперь будут действовать следующие размеры комиссий:

1,5% вместо 1% от суммы за переводы средств с карты иностранного банка на карты ПриватБанка; 2% вместо 1% за переводы с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты (минимум 50 грн).

Переводы с карт Mastercard зарубежного банка на карты Mastercard ПриватБанка и наоборот на стандартных условиях можно осуществлять через:

портал "Приват24" в меню "Переводы" и опцию "На карту";

приложение "Приват24" в меню "Перевести".

Какие валютные лимиты действуют в ПриватБанке осенью

В соответствии с изменениями, касающимися валютных операций, ранее Нацбанк утвердил следующие лимиты:

До 200 000 грн ежемесячно — на покупку иностранной валюты в безналичной форме;

До 200 000 грн в сутки — на снятие наличных в валюте с валютных счетов в Украине и за рубежом;

До 200 000 грн — на расчеты за рубежом гривневыми картами;

До 200 000 грн в месяц — на переводы в иностранной валюте со счета на счет (в частности, SWIFT-переводы);

До 500 000 грн ежемесячно — на расчеты за аренду жилья за рубежом;

До 140 000 грн в месяц — на снятие наличных за рубежом с корпоративных карт;

До 400 000 грн ежемесячно — на расчеты за рубежом корпоративными картами, открытыми в гривне.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что целых два месяца клиенты ПриватБанка смогут пользоваться услугой "Разделить оплату" в книжных магазинах "Сенс". Речь идет о возможности разделить общий чек за услуги и товары. Такой сервис доступен в "Приват24". Для этого покупку можно открыть в приложении и добавить друзей, указав сумму. После этого все они получат запросы на возврат средств.

Также Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке клиентам начисляют вознаграждения. Такой возможностью могут воспользоваться новые владельцы одной из банковских карт. Согласно правилам, для получения бонусных средств необходимо пополнить новый счет на сумму от 100 грн. Банк вышлет мотивационный денежный бонус.