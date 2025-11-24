Выплаты от УВКБ ООН — кто из украинских семей получит по 10,8 тыс. грн

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

До конца рабочей недели представительство в Украине Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) будет принимать заявки на многоцелевую финансовую помощь в одной из областей. Деньги будут предоставлять в расчете на три месяца для уязвимых групп граждан.

Об этом информирует пресс-служба представителей организации в Telegram.

Что надо знать о денежной помощи от УВКБ ООН

Зарегистрироваться на выплаты на этой неделе смогут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, которые вынужденно выезжали за границу в связи с военными действиями и вернулись на свое постоянное место жительства, в Сумской области. Выездные бригады будут работать в ряде городов и громад региона. В частности, на 24 ноября смогут записаться на финпомощь жители Кролевецкой тергромады.

Согласно правилам, помощь смогут получить те переселенцы, продолжительность перемещения которых не превышает полгода. Важно то, чтобы заявители не получали аналогичные выплаты от других фондов за последние три месяца. Это требование также касается беженцев.

Еще одним условием в отборе на выплаты является наличие критерия уязвимости:

одинокий отец/мать, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей, или в семье есть лица старшего возраста от 55 лет;

семья состоит только из пожилых людей, или если самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;

есть граждане с особыми потребностями в виде тяжелых болезней/групп инвалидности.

Заявители должны иметь трудное экономическое положение: доход на одного человека в семье не превышает 5,4 тыс. грн/мес.

Размер финпомощи и список документов

В 2025-м размер финпомощи от УВКБ ООН не изменился: семьям выплачивают по 3,6 тыс. грн ежемесячно на каждого человека в течение трех месяцев (всего 10,8 тыс. грн).

Подать заявки на выплаты в Кролевецкой тергромаде на понедельник, 24 ноября, можно по предварительной записи по телефону: 063 182 68 38. После этого претендентов пригласят по адресу приема: пл. Мира, 2 (центр культуры).

Во время процедуры регистрации в пункте сбора данных должны присутствовать все члены домохозяйства. Заранее надо подготовить следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о рождении (на детей);

справку ВПЛ;

справку, где подтверждается категория уязвимости;

номер карты банка;

номер телефона.

До конца недели зарегистрироваться на выплаты смогут граждане и из других населенных пунктов области.

